Рубить не бороды, а провода. Сосед России на карте мира уничтожил свою сеть стационарных телефонов

В Финляндии произошло отключение сети стационарной телефонной связи, притом не кратковременное и внезапное, а перманентное и запланированное. Страна решила полностью отказаться от нее и окончательно перейти на современные средства связи, включая сотовые сети и интернет-телефонию.

Телефон есть, но его нет

Финляндия лишилась последнего крупного телеком-оператора, предоставлявшего услуги стационарной телефонной связи. 1 июля 2026 г. обеспечение работоспособности такой связи полностью прекратила Elisa – крупнейшая телекоммуникационная компания страны.

По информации финской национальной телерадиовещательной компании Yle (Yleisradio Oy, фин. «Юлейсрадио»), Elisa выпустила предупреждение о своем намерении заранее – в начале 2026 г. У абонентов было полгода на подготовку к изменениям – они могли или перейти к другому оператору, или полностью отказаться от домашнего или офисного телефона.

Когда альтернативы нет

Однако идея по переходу к другому оператору проводной связи вместо Elisa в Финляндии в подавляющем большинстве случаев давно обречена на провал. По данным Yle, в стране больше нет ни одного крупного телеком-оператора, предоставляющего такую услугу.

Annie Spratt / Unsplash Проводные телефоны Финляндии не нужны

О том, что стационарной телефонной связи в Финляндии осталось сравнительно недолго, жителям страны дали понять как минимум семь лет назад. В 2019 г. обслуживание такой сети прекратила фирма Telia, входящая, как и Elisa, в число крупнейших телеком-компаний Финляндии.

Примеру Telia последовали и другие операторы связи страны. В числе последних это сделала DNA – третья по величине телеком-компания в Финляндии. На этот шаг она решилась в начале 2026 г.

О том, насколько востребованной в стране была услуга стационарной телефонии, Yle не уточняет. Известно лишь, что в начале 2026 г. компания Telia обслуживала несколько тысяч таких пользователей – не только частных, но и корпоративных. Все они были из числа давних абонентов, поскольку заключать новые договоры на оказание услуги фиксированной телефонной связи Telia прекратила несколько лет назад.

Старая сотовая связь тоже не нужна

Другая европейская страна, Великобритания, тоже избавляется от устаревших технологий связи, но в ее случае это сотовые сети второго поколения – 2G. В России они тоже существуют, их массовое распространение в стране началось во второй половине 1990-х годов.

Великобритания приступила к отказу от сетей 2G в конце марта 2026 г. Также она постепенно отключает сотовые сети 3G.

И она совершенно не одинока в этом – например, Германия в лице крупнейшего местного телеком-оператора Deutsche Telekom поставила цель отказаться от сетей 2G к середине 2028 г. Сети 3G Германия начала отключать в 2021 г. Первопроходцем выступил Deutsche Telekom.

Если рассматривать мир в целом, то к началу 2025 г. более 140 операторов по всей планете заявили о частичном или полном отключении сетей GSM и 3G. Предпочтение отдается более современным 4G и 5G. Последних в России до сих пор нет.

А у нас наоборот, вот

Пока в Финляндии избавляются от проводных сетей связи, Россия, наоборот, все активнее переходит на обычные домашние телефоны – те самые, что стоят на столиках и подключены к стандартной телефонной линии. Об этом в конце марта 2026 г. заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Как пишет ТАСС, Осеевский утверждает, что россияне начали чаще запрашивать установку стационарных телефонов. Конкретные цифры президент «Ростелекома» раскрывать не стал, но сделал особый акцент на том, что домашние телефоны ставят себе не только обычные россияне, но и даже «многие очень уважаемые люди».

Кого именно Осеевский относит к этой категории, он не уточнил, но зато посоветовал всем поставить себе фиксированный телефон. «Это просто гарантированный способ связи. Я прямо всем советую вернуться к стационарному телефону. Как огнетушитель – это должно быть в каждом доме», – заявил президент «Ростелекома» (цитата по РБК).

ТАСС приводит мнение генерального директора группы компаний ST IT Антона Аверьянова, согласно которому жители России ставят стационарные телефоны с целью иметь запасной канал связи. Напомним, по всей стране регулярно происходят блокировки мобильного интернета, из-за которых, как это было в Москве в марте 2026 г., иногда могут не проходить звонки и SMS. А провайдеры домашнего интернета начинают замедлять его.

Впрочем, домашний телефон едва ли спасет от ограничений связи. С начала 2026 г. у ФСБ есть возможность блокировать любой вид связи в стране. Как это сочетается с гарантированной работой проводных телефонов в таких условиях, упомянутой Михаилом Осеевским, неизвестно.

К слову, российские чиновники тоже закупают стационарные телефоны. В конце марта 2026 г. CNews писал, что в России резко выросли продажи таких устройств в рамках госзакупок на фоне отключений интернета. Чиновники нарастили затраты на их приобретение более чем в полтора раза всего за год.

Добавим также, что российские федеральные операторы находятся в процессе массовой ликвидации базовых станций сотовых сетей 3G.