Европа мстит российскому бизнесу «за шпионаж». Введены масштабные санкции против производителей «железа» для слежки в интернете

ЕС внес в санкционный список компании, ответственные за развитие систем оперативно-розыскных мероприятий – СОРМ. Они используются для слежки за россиянами – за их перепиской, звонками, трафиком и пр. Под санкции попали компании VAS Experts, «Норси-Транс» и «Цитадель».

Доброе пожаловать в «черный список»

Власти Евросоюза обновили список российских организаций, на которые распространяются санкции. Отныне в нем числятся сразу три компании, которые, по версии ЕС, в той или иной степени связаны с разработкой и внедрением СОРМ в инфраструктуру российских провайдеров и операторов связи – это VAS Experts, «Норси-Транс» и «Цитадель».

СОРМ – это средства оперативно-розыскных мероприятий. Она нужна перехвата их трафика, контроля их переписки и прослушивания их звонков. Операторы связи и интернет-провайдеры обязаны интегрировать их в свои системы.

За годы своего существования системы СОРМ обновились до третьего поколения – СОРМ-3. Первое умело только перехватывать и отслеживать телефонные переговоры, второе научилось перехватывать интернет-трафик, но без глубокого анализа. СОРМ-3 получила возможность накапливать метаданные их анализа и составления «цифрового портрета» пользователя».

Европейские подозрения

В своем официальном документе власти Евросоюза подчеркнули, что подозревают VAS Experts, «Норси-Транс» и «Цитадель» как минимум в разработке систем СОРМ. Также они полагают, что это трио связано с процессами интеграции этих систем и их дальнейшего технического обслуживания.

freepik.com ЕС очень волнует кибербезопасность россиян

Как пишет «Коммерсант», компании «Норси-Транс» и «Цитадель» никак не прокомментировали свое внезапное внесение в санкционный список Евросоюза. VAS Experts, напротив, дала развернутый комментарий, в котором упомянула действующее российское законодательство, обязывающее провайдеров внедрять СОРМ в свои сети.

«Невыполнение этого требования влечет штрафы и отзыв лицензий. Мы, как и другие вендоры на этом рынке, помогаем операторам связи соответствовать требованиям регулятора и продолжать развивать бизнес», – заявили изданию представители компании.

Все подтверждается?

Одна из причин, по которым VAS Experts, «Норси-Транс» и «Цитадель» теперь под европейскими санкциями – это то, что они разрабатывают и продают ПО, связанное с СОРМ, отмечено в документе Евросоюза. Таким образом, комментарий представителей VAS Experts, в теории, может быть подтверждением этого заявления.

Свой комментарий оставил и генеральный директор VAS Experts Дмитрий Гачко. Он тоже напирал на то, что компания просто помогает другим не нарушать законы.

«Наши продукты обеспечивают соблюдение законодательства той страны, где они используются. На этом фоне избирательное применение санкций к отдельным производителям подобных технологий выглядит скорее как инструмент конкурентной борьбы, чем как последовательная политика», – заявил он «Коммерсанту».

Подсматриваешь за россиянами? Вот тебе санкции

VAS Experts, «Норси-Транс» и «Цитадель» – не единственные российские компании, попавшие под санкции ЕС в середине июля 2026 г. по причине «слежки за россиянами». Как сообщал CNews, вместе с перечисленными организациями в санкционном списке оказался интернет-холдинг VK, а компанию ему составила его же «дочка» – АО «Инвестиционная Компания "Коммуникационная Платформа"».

В их случае все вертится вокруг мессенджера «Макс», у которого в России сложилась весьма неоднозначная репутация. И дело не только в том, что он ловит в лифте и на парковке – в Рунете немало статей, в которых приводятся доказательства наличия в нем инструментов слежки за пользователями. Один из таких разборов, притом очень детальных, 5 марта 2026 г. опубликовал пользователь «Хабра» под псевдонимом runetfreedom.

habr.com Публикация runetfreedom

За «Максом» стоит сам холдинг VK, а его разработкой ведает фирма АО «Инвестиционная Компания "Коммуникационная Платформа"». Также ЕС наложил персональные санкции на Елену Багудину, которую называет гендиректором этой компании.

В июне 2026 г. софт VK в общем и «Макс» в частности были удалены из магазина App Store по решению ее владельца – компании Apple. Российские чиновники теперь вынашивают идею по отмщению.