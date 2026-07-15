Домашний интернет в России превращается в роскошь. В стране ускорился рост тарифов

В России ускорился рост цен на домашний интернет. Для миллионов людей это единственная альтернатива мобильному интернету, который регулярно блокируют в различных регионах страны. Всего за полгода домашний интернет подорожал на 10-20%. Власти уверяют, что у них все под контролем.

Не средство общения и образования, а роскошь

Домашний интернет становится все менее доступным для россиян. В стране зафиксировано ускорение темпов роста цен на него – с каждым разом ШПД становится все дороже.

В первой половине 2026 г. тарифы на домашний интернет выросли на 8-20%. Итоговые темпы роста зависят от целого ряда факторов – методики расчета, региона и провайдера, отмечают «Известия».

Для наглядности, за весь 2025 г. домашний интернет в России подорожал на 5-7%. В первом полугодии 2026 г. цены решили поднять все – не только крупнейшие провайдеры с сетями по всей стране, но и небольшие региональные игроки.

Например, расценки на свои услуги проиндексировали волгоградский провайдер Powernet, ставропольский «Пост.Лтд», и ростовский «Таймер», сообщила изданию аналитик «ТМТ Консалтинг» Ирина Якименко. Как сильно выросли цены у каждой из этих компаний, она не уточнила.

«Оценить точный размер повышений тарифов федеральными провайдерами сложнее: они не проходят одномоментно, варьируются от региона к региону, зависят от контракта абонента. К примеру, если в комплекте с ШПД он подключает платное ТВ, общая стоимость услуг может быть дешевле, чем если подключать только интернет. Но в целом речь идет о тех же 8–10%», – добавила она.

rawpixel.com / FreePik Домашний интернет в России, вероятно, не всем по карману

По крупным провайдерам все оказалось более наглядно. Так, в первом полугодии 2026 г. цены на домашний интернет «Ростелекома» на ряде тарифов выросли примерно на 60 руб., тогда как «Эр-Телеком», более известный как «Дом.Ру», поднял цены приблизительно на 100 руб. за тот же период.

Кто виноват

Генеральный директор АО «ЕСК» Алхас Мирзабеков подсчитал, что удорожание тарифов на домашний интернет в России по итогам первой половины 2026 г. составило 10-12%. Он сообщил изданию, что это следствие совокупности факторов, один из которых – это «нагрузка на фиксированные сети, вызванная действиями сотовых операторов в рамках политики безопасности». Другой не менее важный фактор – это рост цен «на доступ к коммуникациям со стороны организаций-владельцев этой инфраструктуры».

Российские власти приводят другие оправдания для роста цен на домашний интернет. В частности, в Минцифры сообщили «Известиям», что всему виной, помимо прочего, увеличение пользовательской базы.

«Рост числа пользователей фиксированного интернета, увеличение потребления данных и переход на более высокие скорости требуют от операторов связи модернизации сетей и увеличения пропускной способности, что влечет дополнительные расходы», – сказали изданию представители Минцифры.

В «Мегафоне» сообщили изданию, что «постепенная корректировка» тарифов на домашний интернет – это следствие «существенного роста совокупной стоимости владения инфраструктурой». Сюда в компании относят повышение цен на оборудование, рост арендных платежей и цен на электричества, а также «увеличение расходов на фонд оплаты труда».

Прогнозы неутешительные

По оценке Алхаса Мирзабекова, едва ли стоит ждать от провайдеров проводного интернета, что они полностью остановят или хотя бы замедлят рост своих тарифов.

«Во втором полугодии (2026 г. – прим. CNews) ожидаем дополнительный рост еще на 12–15% из-за действий владельцев инфраструктуры. Если ФАС как регулятор экономических отношений не обратит внимание на аппетиты базовых монополий, избежать индексации тарифов не удастся», – сообщил он изданию.

Заработать на всем

Ускоренное повышение тарифов – не единственное, что стало характерным для современных провайдеров домашнего интернета в России. Как отмечают собеседники издания, некоторые из них начали брать плату за подключение, хотя прежде эта услуга на протяжении многих лет была бесплатной.

Они не уточнили, какие именно компании и в каких городах занимаются подобным, но у редакции CNews есть информация об этом. В сентябре 2025 г. сотрудник редакции оформлял подключение домашнего интернета в одном из южных российских городов-миллионников. При этом к его квартире уже была подведен соответствующий всем требованиям восьмижильный кабель, что заранее исключало затраты провайдера на прокладку нового.

Сотрудник CNews обратился к нескольким провайдерам, и в «Дом.Ру» с него запросили 1500 руб. за подключение, даже при наличии готовой линии.

При подготовке материала сотрудник CNews позвонил в техподдержку «Дом.Ру» и выяснил, что услуга подключения по-прежнему платная, и наличие кабеля на это не влияет. По словам оператора, акционная цена для новых абонентов составляет 500 руб., для всех остальных – 1000 руб. Нельзя исключать, что в других городах присутствия провайдера расценки на подключение могут оказаться другими.

В то же время в сентябре 2025 г. двое сотовых операторов из «большой четверки», также предлагающих услуги домашнего интернета, плату за подключение не требовали, по крайней мере, в городе, где на тот момент находился сотрудник редакции CNews. К середине июля 2026 г. ситуация в этом плане не изменилась.

Альтернатив не осталось

Домашний интернет для десятков миллионов россиян едва ли не каждый день становится единственным способом выхода в Сеть. По всей России регулярно осуществляются блокировки мобильного интернета – это происходит с весны 2025 г., и российские власти объясняют это заботой о безопасности граждан. К примеру, Москва жила без мобильного интернета почти месяц – его отключили в первых числах марта 2026 г. и вернули лишь через три недели.

С того же периода в стране наблюдается повышенный спрос на домашний интернет. Поначалу он был настолько высоким, что ждать мастера по подключению приходилось месяцами. А ведь менее чем за год до этого, в августе-сентябре 2024 г., когда массовых блокировок мобильного интернета еще не было, россияне массово отключали домашний интернет. Это было следствием замедления YouTube, который на тот момент уже толком не работал на домашнем интернете, но все еще прекрасно функционировал на мобильном.

Контроль государства

Российские власти уверяют, что неусыпно следят за тем, чтобы у провайдеров были достойные мотивы для повышения цен на свои услуги. «ФАС на постоянной основе осуществляет мониторинг экономической обоснованности повышения тарифов операторами связи на предмет нарушения антимонопольного законодательства. При наличии оснований служба принимает меры реагирования», – заявили «Известиям» представители Федеральной антимонопольной службы России.

В Минцифры заверили издание, что министерство вместе с ФАС «внимательно следит за ценами на телеком-услуги», и что «при подозрении на нарушения в части тарифообразования оперативно проводится проверка».