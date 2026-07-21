Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии

Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий упрощение процедур государственных и муниципальных закупок, при условии его доработки ко второму чтению. Законопроектом предлагается до конца 2027 г. увеличить предельную начальную (максимальную) цену контракта для проведения электронного запроса котировок с 10 млн до 20 млн руб. Для закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства лимит предлагается повысить с 20 млн до 30 млн руб.

Поддержка законопроекта

Правительство России поддержало упрощение государственных закупок, пишут «Ведомости». Эксперты отмечают, что упрощение назрело из-за инфляции и необходимости оперативности, но предупреждают о рисках снижения прозрачности и конкуренции.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 20 июля 2026 г. одобрила проект поправок в Федеральный закон (ФЗ) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ), направленных на упрощение проведения государственных закупок, об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения, также информацию подтвердил собеседник, близкий к Правительству России, писал CNews. Документ подготовлен группой сенаторов и депутатов Государственной Думы (Госдумы), в числе которых председатели обеих палат Федерального Собрания — Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. По итогам заседания комиссии Правительство России поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. Замечания носят технический характер и не затрагивают концепцию документа, уточнил собеседник. Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано в Госдумы на 21 июля 2026 г.

Законопроектом, в частности, предлагается повысить до конца 2027 г. предельный размер начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного запроса котировок до 20 млн руб. (21 июля 2026 г. — 10 млн руб.), а также увеличить лимит для закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 20 млн до 30 млн руб. Таким образом, под упрощенный порядок проведения закупок будет подпадать значительно большее количество контрактов.

Российская академия наук Правительство России одобрило новый законопроект, теперь госзакупки будут без лишней бюрократии

Кроме того, законопроектом предусматривается возможность замены товаров на другие, обладающие аналогичными характеристиками (в том числе при закупках у единственного поставщика), а также изменение страны происхождения продукции при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. Документ также наделяет Министерство финансов (Минфин) России правом давать обязательные разъяснения по вопросам применения норм законодательства о контрактной системе в целях пояснения их содержания. Участники закупок обязаны руководствоваться такими разъяснениями в своей деятельности.

Законопроект также расширяет право заказчика и исполнителя на изменение цены контракта не более чем на 10% при сохранении остальных существенных условий, а также предусматривает сокращение срока согласования с уполномоченными органами отдельных видов закупок.

Объем закупок

По информации заместителя Министра промышленности и торговли России Алексея Матушанского, по итогам 2025 г. общий объем закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ составил 6,1 трлн руб., из которых 4,6 трлн руб. пришлось на продукцию российских производителей.

По данным Минфина, наибольший объем закупок в 2025 г. приходилось на региональный и муниципальный уровни — 26% (24 338 процедур) и 66,8% (62 475 процедур) соответственно. На федеральные закупки приходится лишь 7,1% от общего количества (6 671 процедура).

Необходимая мера

Директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Климанов считает данную инициативу крайне необходимой. По его мнению, существующие процедуры государственных закупок являются в 2026 г. избыточно жесткими и не в полной мере соответствуют быстро меняющейся социально-экономической ситуации в России.

«Действующая информационная система позволяет в достаточной степени отслеживать как самого контрагента, так и его опыт, а также характеристики поставляемых товаров. Это создает необходимые условия для обоснованного упрощения процедур», — поясняет эксперт.

По словам Климанова, необходимость внесения таких изменений обусловлена, в том числе, проведением специальной военной операции (СВО) России на Украине, которая требует более оперативного и гибкого решения возникающих задач.

Владимир Климанов отмечает, что для целого ряда закупочных процедур установлены разные уровни начальной (максимальной) цены контракта, причем эти пороговые значения зафиксированы в абсолютных величинах. По его мнению, в условиях накопленной инфляции целесообразно повысить данные пороги и в дальнейшем периодически их пересматривать.

Вместе с тем Владимир Климанов указывает на возможные риски упрощения закупочных процедур. В частности, это может привести к снижению качества поставляемой продукции или увеличению сроков поставок, поясняет эксперт.

Руководитель направления публичных закупок и обязательных торгов Kulik & Partners Law.Economics Дмитрий Павловский также поддерживает повышение стоимостных лимитов. Он подчеркивает, что такая мера обусловлена изменением экономических условий и ростом стоимости товаров, работ и услуг даже на российском рынке. Без своевременной корректировки лимитов все меньшее количество закупок сможет проводиться в упрощенном порядке, что приведет к увеличению сроков процедур и росту административной нагрузки как на заказчиков, так и на участников рынка.

Внесенный в Госдуму законопроект об изменении правил закупок напрямую связан с запросами региональных заказчиков, которым летом 2026 г. не хватает оперативности при проведении процедур, отмечает советник ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Константин Поздняков. Повышение порога для проведения электронного запроса котировок до 20 млн руб. позволит ускорить закупки средней ценовой категории. Данная процедура не требует полноценных торгов и дает возможность оперативно определить поставщика по минимальной предложенной цене, поясняет эксперт.

Увеличение лимита для контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства с 20 млн до 30 млн руб. откроет небольшим компаниям доступ к более крупным государственным проектам и будет способствовать усилению конкуренции в регионах, считает Поздняков. Кроме того, возможность замены предмета закупки на продукцию с аналогичными характеристиками должна снизить риски срыва исполнения контрактов в случаях, когда первоначально заявленный товар исчезает с рынка, добавил он.

Упрощение правил проведения закупок традиционно вызывает вопросы о сохранении должного уровня прозрачности и конкуренции, отмечает Поздняков.

«Результативность закупочной системы определяется качеством контроля, а не количеством бюрократических барьеров. Поэтому либерализация процедур должна осуществляться параллельно с усилением мониторинга со стороны надзорных органов», — заключает эксперт.

Дополнительные риски

Предложенные изменения направлены на снижение операционной нагрузки и ускорение процесса закупок, отмечает эксперт проекта «Контур.Закупки» Евгения Сергиенко. Вместе с тем, по ее мнению, наряду с повышением оперативности новые нормы создают дополнительные риски для обеспечения прозрачности и объективности закупочных процедур.

«Не исключено, что потребуется усиление контроля, включая проведение внеплановых проверок и введение санкций за злоупотребление предоставленными полномочиями. Также будет необходима прозрачная и детальная статистика по использованию упрощенных процедур. К сожалению, все это с высокой вероятностью может привести к росту административной нагрузки», — отмечает эксперт.

При этом предусмотренные законопроектом единые официальные разъяснения Минфина могут существенно снизить риск разночтений норм 44-ФЗ и связанных с ним нормативных правовых актов, а также уменьшить вероятность ошибок со стороны заказчиков, добавляет Евгения Сергиенко.