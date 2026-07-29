В России будут без суда блокировать интернет-ресурсы с объявлениями о продаже SIM-боксов

Продажу SIM-боксов в России приравняют к распространению запрещенных веществ. Сайты с такими объявлениями будут вносить в специальный реестр и блокировать без суда.



Третий пакет мер против киберпреступности

Минцифры разослало на межведомственное согласование третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Документ предусматривает введение ограничений на работу ресурсов с объявлениями о продаже абонентских терминалов пропуска трафика, не прошедших процедуру подтверждения соответствия, выяснили «Известия».

Страницы с такими объявлениями будут будут включать в единый реестр ресурсов с информацией, распространение которой в нашей стране запрещено, куда относятся, например, материалы порнографического характера или сведения о наркотических средствах, и блокировать во внесудебном порядке.

Поправки предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

David Barber / Pexels SIM-боксы с тысячами SIM- карт используют мошенники для обмана россиян, в том числе из-за рубежа

Под официальным названием «абонентские терминалы пропуска трафика» подразумеваются SIM-боксы — устройства, использующие большое количество SIM-карт и позволяющие удаленно осуществлять по каждой из них входящие и исходящие звонки, а также отправку и прием SMS.

Пробел в законодательстве

В России с 1 сентября 2025 г. действует статья УК «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции», при этом каналы поставки, где SIM-боксы продавались под видом обычных сетевых устройств, оставались доступными в открытом интернете, пояснил руководитель направления «Разрешение It&Ip споров» компании «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Действующие нормы направлены в первую очередь на тех, кто уже установил и запустил оборудование, а не на его продажу. Новые поправки призваны устранить этот пробел, отметил Шицле.

Однако, по мнению эксперта НТИ по беспроводной связи Олега Яблокова, полностью ликвидировать рынок с помощью вводимой меры не удастся, так как часть продаж может переместиться в закрытые чаты и зарубежные сервисы.

Масштаб бизнеса мошенников

Терминалы о которых идет речь, можно использовать из-за рубежа для обмана россиян. Злоумышленник запускает звонок через IP-телефонию, вызов поступает на SIM-бокс в России и через реальную SIM-карту местного оператора направляется потенциальной жертве, на экране телефона которой отображается обычный российский номер, рассказал основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров. По его словам, такое оборудование стало основным инструментом для целой индустрии хищения денег.

Только в русскоязычном сегменте Telegram работают десятки активных витрин. Там ежемесячно размещаются сотни предложений, отметил Бедеров. Фиксировались случаи, когда один продавец за квартал реализовывал более 500 единиц оборудования. Стоимость простого устройства на 32 канала составляет от 30-50 тыс. руб., а многоканального промышленного устройства — несколько сотен тысяч руб.

По данным Яблокова, с начала 2026 г. правоохранители изъяли более 500 SIM-боксов и свыше 500 тыс. SIM-карт, использовавшихся в мошеннических схемах. Например, в мае 2026 г. CNews писал о ликвидации в Санкт-Петербурге технического центра, который использовался для поддержки украинских телефонных мошенников. В ходе рейда был задержан администратор, отвечавший за работу 21 SIM-бокса. Обычно в таких колл-центрах размещают от трех до шести SIM-боксов по одному адресу. Во время обыска изъяты тысячи SIM-карт различных операторов сотовой связи.