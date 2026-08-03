В России началась массовая блокировка спам-звонков. Прикрываются законом, который действует уже год

Операторы приступили к блокировке звонков без маркировки. При этом закон, обязывающий их делать это, вступил в силу еще год назад – 1 сентября 2025 г. С того момента все без исключения юрлица и ИП обязаны заключать договор с операторами, чтобы их название отображалось у абонента при входящем звонке. Звонки тех, кто этого не сделал, должны блокироваться.

Было время на раскачку

Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, не имеющие маркировки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. Требование о блокировке вступило в силу еще 1 сентября 2025 г., когда заработал закон, обязывающий юрлица и ИП заключать контракты с операторами связи, чтобы на смартфонах абонентов высвечивалось название звонящей им организации.

Новое требование не распространяется на личные номера граждан, а также самозанятых, которые работают без статуса ИП и используют для звонков личные телефоны. Помимо этого, обязательной маркировке не подвержены бесплатные входящие номера формата 8-800, отмечено в законе.

Для бизнеса новый закон означает дополнительные расходы. За каждую попытку дозвониться до абонента в формате массового обзвона «промаркированные» юрлица и ИП платят в среднем 30 копеек. Заплатить придется в любом случае – даже если абонент был недоступен, не успел ответить на звонок или вовсе сбросил его.

Почитайте закон

Как прогнозировал «Коммерсант» в августе 2025 г., финансовая нагрузка на российский бизнес в результате необходимости оплачивать промаркированные вызовы абонентам отечественных операторов составит суммарно в пределах 20 млрд руб. в год.

pressfoto / Freepik Чем больше вызовов заблокируют операторы, тем меньше своего времени на них потратят россияне

Операторы связи настаивают, что действуют исключительно в рамках российского законодательства. В частности, представители «Мегафона» указали изданию, что нынешняя редакция закона «О связи» признает незаконными «массовые вызовы без договора с мобильным оператором»

«Поскольку «Мегафон» действует в соответствии с лицензионными требованиями и в целях защиты интересов абонентов, мы вынуждены блокировать выявляемые нелегитимные вызовы, исключая их доведение до конечных пользователей», – заявил изданию представитель оператора. При этом в «Мегафоне» добавили, что за первую половину 2026 г. был зафиксирован 155-процентный рост количества звонков «с признаком массовости» от операторов фиксированной.

В «Билайне» тоже утверждают, что «последовательно исполняют требования законодательства о маркировке вызовов». «Все корпоративные клиенты были заблаговременно проинформированы о новых требованиях, им предложен удобный процесс оформления необходимых соглашений и предоставлена возможность адаптировать свои процессы», – сказали «Коммерсанту» в «Вымпелкоме».

А есть ли польза

Как сообщил изданию партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов, новый закон о маркировке и необходимость платить за каждую попытку вызова вплоть до 50 копеек «делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным, спрос смещается к белым колл-центрам, а у операторов появляется новый растущий доход от услуг маркировки и верификации».

При этом реализацию системы маркировки звонков едва ли можно назвать идеальной – по крайней мере, на начальном этапе она точно таковой не была. Например, в январе 2026 г. операторы перестали ставить пометку «банк» на звонки из Сбербанка, ВТБ и «Альфа-Банка» – из-за возникших технических сложностей крупнейшие российские банки попросту не успели заключить договоры на маркировку вызовов с «большой четверкой».

Почти сразу после вступления в силу нового закона колл-центры придумали, как его обходить. Как сообщал CNews, они начали использовать личные мобильные номера сотрудников для первичного вызова, а когда абонент отвечает на звонок, переключать его на нужную линию. И это проблема для сотрудников, поскольку россияне помечают вызовы с их личных номеров как спам, после чего они попадают в «черные списки» номеров так называемых «обзвонщиков».

Также они рискуют нарушить действующее законодательство, запрещающее «давать позвонить» со своего номера всем, кто не является близким родственником. Как сообщал CNews, эти изменения внесены весной 2025 г. в рамках борьбы с мошенничеством. Размер штрафа составляет 30-50 тыс. руб.

В ноябре 2025 г. CNews писал, что маркировка звонков от организаций, продвигавшаяся как очередная мера защиты россиян от спам-звонков, со своей задачей не справилась. Количество спам-вызовов в стране упало на лишь 25-30% за более чем два месяца с момента вступления в силу закона.

В январе 2026 г. неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками признали и российские власти. В частности, глава ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил тогда, что мера по маркировке корпоративных звонков оказалось неэффективной и не всегда работает корректно