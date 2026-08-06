О дешевых iPhone 18 можно забыть. Apple провалила переговоры с крупным производителем памяти

Apple пыталась использовать китайскую Changxin Memory Technologies в качестве рычага давления на Samsung Electronics и SK Hynix. Сообщается, что Apple рассчитывала добиться более выгодных условий, чтобы сократить расходы на производство будущих моделей iPhone 18. Однако CXMT не только не согласилась на скидку, но и предложила цены, сопоставимые или даже превышающие предложения Samsung и SK hynix. Потребителям, привыкшим к постоянному росту объемов памяти устройств при сохранении цен, придется пересмотреть ожидания.

Демпинг не прошел

Китайский производитель памяти Changxin Memory Technologies (CXMT) отказался снижать цены для Apple из-за высокого спроса от Huawei и Xiaomi, пишет TechPowerUp. В 2026 г. Apple столкнулась с нехваткой dynamic random-access memory (DRAM) в преддверии осеннего запуска линейки iPhone 18.

В 2026 г. американская корпорация Apple рассчитывала добиться более привлекательных условий на поставку DRAM для устройств следующего поколения, однако получила жесткий и категоричный отказ. По данным южнокорейской и китайской отраслевой прессы, компания CXMT твердо настаивала на ценах, которые не только не уступают предложениям корейских производителей, но в отдельных случаях даже превосходят их.

Unsplash - Abhijeet Barak Про дешевые iPhone 18 покупатели могут забыть, Apple столкнулась с отказом от крупного производителя памяти. Бизнес больше не готов уступать в цене

Такая позиция объясняется мощной внутренней клиентской базой. Крупнейшие китайские компании, в том числе Huawei и Xiaomi, уже давно зафиксировали за собой производственные мощности CXMT через долгосрочные контракты, обеспечивая заводу стабильный поток заказов, информировал CNews. В этих условиях у китайского производителя нет острой необходимости идти на уступки ради контрактов с Apple, что фактически лишило американскую корпорацию ее традиционного переговорного преимущества.

CXMT — один из лидеров среди производителей чипов памяти DRAM, которые в 2026 г. критически важны для обработки данных моделями искусственного интеллекта (ИИ) в реальном времени. CXMT занимает около 7,7% мирового рынка чипов памяти, но при этом 90% занимают три крупнейших игрока: SK Hynix, Micron и Samsung.

Классическая переговорная стратегия Apple

По информации TechPowerUp, Apple рассчитывала добиться более выгодных условий, чтобы сократить расходы на производство будущих моделей iPhone. В августе 2026 г. эта схема дала обратный эффект, поскольку CXMT отказалась играть по правилам Apple и запросила цену не ниже рыночной, у американской корпорации исчез главный инструмент давления на Samsung и SK Hynix. Блеф раскрылся мгновенно: корейские производители видят, что китайский конкурент полностью загружен заказами от Huawei и Xiaomi и не нуждается в уступках. В результате у Apple больше нет реальной альтернативы для покупки более дешевой памяти, и рычаг переговоров перешел к поставщикам. Кроме того, отказ CXMT от демпинга фактически установил ценовое дно для DRAM общего назначения. Это лишает отдельные компании одного из ключевых инструментов снижения себестоимости.

На фоне ослабления давления со стороны дешевой конкуренции на рынке стандартной памяти Samsung и SK Hynix получают возможность в большей степени сосредоточить свои ресурсы на высокомаржинальных продуктах для ИИ — HBM4 (стандарт высокоскоростной памяти четвертого поколения) и корпоративные твердотельные накопители (SSD).

По оценке представителей отрасли, именно CXMT в августе 2026 г. во многом определяет минимальный уровень цен на рынке стандартной оперативной памяти. Быстрый рост самой CXMT также формирует новую рыночную реальность. Во II квартале 2026 г. выручка компании выросла на 716% в годовом выражении, что сделало ее самым динамично развивающимся производителем DRAM в мире. Этот стремительный подъем, подкрепленный внутренним спросом и расширением мощностей, дал китайскому игроку уверенность для проведения жесткой ценовой политики.

Потребительский рынок

По мнению аналитиков TechPowerUp, сложившаяся конъюнктура, скорее всего, отразится на конечном покупателе. Apple теперь лишена возможности выбивать существенные скидки у Samsung и SK Hynix, а DRAM остается одной из самых дорогих составляющих любого устройства и занимает около 15-20% себестоимости iPhone 16 Pro. Не имея возможности снизить стоимость памяти, корпорация будет вынуждена либо закладывать дополнительные затраты в розничную цену, либо экономить на других компонентах. В результате новые модели Apple могут подорожать даже при стабильном курсе доллара.

Вероятно, компания Apple перестанет быть щедрой на базовый объем памяти. Раньше она могла увеличивать стартовый объем устройств без серьезного удара по марже благодаря снижению закупочных цен. Теперь, когда стоимость памяти не уменьшается, следует ожидать, что базовые версии будут выходить с минимальным объемом, а разница в цене с более «упакованными» модификациями окажется значительной. Срок службы устройств также может сократиться: производители не станут закладывать большой запас памяти «на вырост», и пользователям придется чаще обращаться к облачным сервисам или менять гаджет.

Между тем в Китае местные бренды смогут предлагать флагманы с увеличенным объемом памяти заметно дешевле, что усилит разделение рынка между США и остальным миром. На вторичном рынке китайские смартфоны с большим объемом памяти могут стать более ликвидными.

Рынок памяти с 2014 г. развивался по циклу перепроизводства и последующего снижения цен. Теперь, когда китайский производитель сознательно отказывается от демпинга, а Samsung и SK Hynix не поддаются давлению, удешевление техники Apple, скорее всего, прекратится.

Потребителям, привыкшим к постоянному росту объемов памяти устройств при сохранении цен, придется пересмотреть ожидания. Стоимость новых iPhone и Mac, вероятно, вырастет, доплата за увеличенный объем памяти останется высокой, а выгодных распродаж до 2030 г. станет меньше. Судя по всему, в этой ценовой борьбе производители памяти оказались в выигрыше, тогда как конечные покупатели продукции Apple — в проигрыше.