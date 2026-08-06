Wildberries бросает вызов Telegram и WhatsApp*. У нее будет собственный мессенджер

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) зарегистрировала домены для мессенджера Wildberries. Адреса оформлены в августе 2026 г. Программисты RWB планируют превратить его в полноценный ИТ-продукт для рынка, но уже 6 августа 2026 г. ИТ-сервис функционирует в тестовом режиме.

Тестирование мессенджера

Wildberries начала подготовку к запуску собственного мессенджера, пишет РБК. Мессенджер уже запущен в тестовом режиме для сотрудников, а в планах — вывод на рынок.

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) в августе 2026 г. зарегистрировала более 170 доменных имен. Среди них нашлось место и для адресов, которые явно готовят почву для запуска мессенджера. Сами же данные обнаружились в справочно-аналитическая системе по компаниям (СПАРК). В списке значатся messenger-wb.ru, messengerwb.ru, wb-chats.ru, wbchats.ru, wb-chat.su, wbchat.su, wb-messenger.ru, wildberries-chat.ru, wildberrieschat.ru, а также кириллический домен вб-чат.рф.

Основательница Wildberries Татьяна Ким объявила о ИТ-разработке собственного мессенджера еще весной 2026 г. По ее словам, сервис уже работает в тестовом режиме среди сотрудников компании.

Photogenica - Primakov Wildberries бросает вызов Telegram и WhatsApp и готовит свой мессенджер

Ким уточнила, что изначально ИТ-проект создавался как внутренний ИТ-инструмент для общения команды RWB. Тем не менее программисты RWB с самого начала ориентировались на более широкие цели: они намерены превратить его в полноценный коммерческий ИТ-продукт, способный конкурировать на рынке с Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), и в дальнейшем вывести его в открытый доступ.

Почти свободный рынок

По информации CNews, компания Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России), владеющая мессенджером WhatsApp, признана в России экстремистской организацией. Сам WhatsApp судом не запрещен как экстремистский, но с февраля 2026 г. он подвергся полной блокировке со стороны Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) на территории России.

Зимой 2026 г. представители Роскомнадзора официально подтвердили замедление работы Telegram в России из-за систематического игнорирования требований удалить противоправный контент, информировал CNews. Ограничения нарастают с лета 2025 г., вызывая перебои с загрузкой медиафайлов, видео и картинок у большинства операторов связи.

Заморозка инвестиционной программы

В конце июля 2026 г. «Известия» со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что RWB заморозила инвестиционную программу на неопределенный срок. Компания также приостановила переговоры о покупке новых активов. В качестве причины названа поддержка продавцов, пострадавших от воздушных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склады маркетплейса, о чем писал CNews.

Татьяна Ким добавила, что компания продолжает выплачивать компенсации семьям погибших сотрудников в размере 2 млн руб., а тяжело пострадавшим — по 1 млн руб. По ее словам, при объявлении ракетной опасности на объектах проводится эвакуация персонала, что позволило избежать большего числа жертв. Компания также организовала психологическую помощь. По словам Ким, за ней обратились несколько сотен сотрудников и их родственников.

Главными приоритетами Wildberries называет безопасность сотрудников, помощь пострадавшим и сохранение стабильной работы маркетплейса. Кроме того, глава Wildberries призвала продавцов и покупателей ориентироваться исключительно на официальную информацию компании, отметив, что атаки ВСУ сопровождаются распространением недостоверных сведений в интернете.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими