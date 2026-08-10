В Москве начались испытания беспилотного поезда «Ласточка» без оператора в кабине

В России стартовали испытания полностью беспилотного поезда «Ласточка» с системой автоматизации четвертого уровня. Тесты в августе 2026 г. проходят на Московском центральном кольце. В отличие от уже работающих поездов третьего уровня автоматизации, где в кабине находится машинист для контроля и управления дверями, новая система не требует присутствия человека на борту.

Переход на новый уровень автоматизации

В России начались испытания электропоезда «Ласточка» с системой управления четвертого уровня автоматизации, пишут «Ведомости».

Со слов разработчиков из Научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС), в августе 2026 г. в Москве на Московском центральном кольце (МЦК) начались испытания электропоезда «Ласточка» с системой управления четвертого уровня автоматизации — без машиниста в кабине.

На этом же маршруте уже работает ее предшественница с системой третьего уровня, которая перевозит пассажиров с августа 2024 г. Однако на системе третьего уровня машинист по-прежнему находится в кабине: он контролирует движение и отвечает за открытие и закрытие дверей на остановках.

Правительство Москвы Cкоростной поезд «Ласточка»

«Ласточка» — это российский скоростной электропоезд, созданный на основе платформы Siemens Desiro. Он развивает скорость до 160 км/ч и используется для пригородных, межрегиональных и городских перевозок. Все места в составе — сидячие.

Заместитель генерального директора петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов пояснил, что четвертый уровень автоматизации предусматривает управление поездом без машиниста в кабине. Вместо него в диспетчерском центре работает машинист-оператор, который выполняет роль контролера системы. Поезд самостоятельно движется, открывает и закрывает двери, тормозит, а человек лишь наблюдает за его работой и вмешивается при возникновении нештатных ситуаций. Один оператор сможет одновременно контролировать четыре состава.

Тестирование техники

В ходе испытаний специалисты сравнивали скорость реакции системы и человека. Нескольким машинистам в случайном порядке показывали знаки и препятствия, которые они должны были распознать. Те же задания выполняла беспилотная система. По словам Кудряшова, система справлялась быстрее.

Хоть испытания и проводятся на «Ласточке», однако оборудование может быть установлено на любой поезд, предназначенный для беспилотной эксплуатации.

Поэтапное внедрение

В сентябре 2025 г. в Москве запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Программное обеспечение (ПО) для этого трамвая разработали специалисты Московского метрополитена без привлечения сторонних ИТ-компаний. Технология, созданная в городе, доказала свою эффективность — она работает более точно и стабильно, чем зарубежные аналоги, и уже была удостоена престижных международных наград, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин. Часть трамваев ходило в тестовом режиме, изучая маршрут и составляя высокоточную карту. В декабре 2025 г. инновационными технологиями оборудовали еще 11 трамваев.

В январе 2026 г. стартовала тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро, пока без пассажиров. К маю состав прошел более 3 тыс. км. В конце года он начнет испытания в общем графике с учетом 90-секундных интервалов в часы пик, а в 2027 г. — уже с пассажирами.

В мае 2026 г. Сергей Собянин заявил, что первая в городе беспилотная линия метро заработает к 2030 г. Речь идет о Большой кольцевой линии (БКЛ). ИТ-разработкой занимается Центр перспективных разработок московского транспорта. Это одна из ключевых задач Стратегии развития транспорта столицы до 2030 г. К 2030 г. около двух третей столичного парка трамваев станут беспилотными, а к 2035 г. — около 90%.