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Мошенникам не дадут SIM-боксы, даже если очень попросят. Утверждены новые ограничения, они затронут всех россиян

В России готовы новые лимиты использования SIM-боксов, которые так полюбились мошенникам. Они вступят в силу через полгода и запретят продажи этих устройств физлицам. Это новая мера по борьбе со скамерами, повадившимися обзванивать россиян с целью обмана и наживы.

Только для юрлиц

Российское правительство утвердило новые требования к продаже SIM-боксов – устройств, в которые можно установить десятки SIM-карт, и которые используются для обзвона абонентов сотовых сетей. Новые ограничения предусматривают полный запрет на продажу таких боксов физическим лицам, то есть обычным гражданам страны.

Нововведение вступит в силу приблизительно через полгода – 1 марта 2027 г. Документ, в котором они прописаны – это поправки к правилам оказания услуг телефонной связи, разработанные Минцифры России. В числе прочего он закрепляет в этих правилах понятие «абонентский терминал пропуска трафика», коим и является SIM-бокс.

Документ носит название «Постановление Правительства Росси от 01.08.2026 № 966 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2024 г. № 1994"».

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David Barber / Pexels
Мошеннических вызовов вполне может стать меньше

Все это – новый этап по борьбе российских властей с мошенниками. Последние годами обзванивают россиян, проверяя на ни эффективность самых разных схем по отъему денег. Несмотря на все прочие усилия, предпринятые как операторами, так и государством, злоумышленники по-прежнему успешно дозваниваются до граждан России – за последнюю неделю сотрудник CNews получил два таких вызова, притом на номер, который не привязан ни к одному сервису в интернете.

А как теперь

Новое постановление российского Правительства обязывает операторов связи заключать договоры на использование SIM‑боксов, в которые можно поместить более четырех SIM-карт, исключительно с юрлицами или индивидуальными предпринимателями. Помимо этого, в договоре нужно будет указывать цели использования таких устройств, а также все их опознавательные знаки, в том числе идентификационные номера.

Постановление прямо запрещает пользование SIM-боксами, не прописанными в договоре с оператором связи. Помимо этого, вводится запрет на предоставление доступа к этим устройствам кому-либо, помимо сотрудников компании, оформленных по трудовому или гражданско-правовому договору.

Нарушение нового требования будет караться штрафами до 500 тыс. руб. Если в результате проверки выяснится, что SIM-бокс использовался в мошеннических схемах, то к наказанию добавится тюремное заключение сроком до двух лет. При наличии отягчающих обстоятельств размер штрафа вырастет до 2 млн руб., а срок заключения – до шести лет.

Мошенничество, поставленное на поток

SIM-боксы – весьма востребованный мошенниками гаджет. В них можно установить сотни SIM-карт (в зависимости от модели), после чего досаждать россиянам не только звонками, но и SMS-сообщениями.

В России эти приборы пользуются особым спросом. Так, с сентября 2025 г. по март 2026 г. в стране был задержано свыше 200 человек, среди которых оказались как россияне, так и иностранцы. Аресты проходили более чем в 40 регионах страны. При задержанных обнаружилось в сумме 220 SIM-боксов и и более 54 тыс. SIM-карт и SIM-чипов.

В мае 2026 г. российские силовики накрыли технический центр телефонных мошенников – через этот колл-центр проходили десятки тысяч звонков из Украины. Сама точка располагалась в Санкт-Петербурге, а управляли ею всего два человека. В ходе обыска нашли 21 SIM-бокс и несколько тысяч SIM-карт различных операторов связи.

Месяцем ранее был уничтожен другой узел связи злоумышленников, разместившийся недалеко от столичного Кремля, и им тоже руководили всего двое. При обыске было изъято большое количество оборудования, включая роутеры, телефоны, ноутбуки и попутно 50 SIM-карт.

В конце июля 2026 г. Минцифры предложило приравнять продажу SIM-боксов в России к распространению запрещенных веществ. Сайты с такими объявлениями предлагалось вносить в специальный реестр и блокировать без суда.

В начале 2025 г. оператор связи Т2 придумал метод идентификации SIM-карт, используемых в атакующих Россию дронах, а также в SIM-боксах. Для этого он использует биометрические технологии и алгоритмы выявления «цифрового следа».

Геннадий Ефремов

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