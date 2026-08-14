«Ростелеком» ищет на рынке бывшее в употреблении оборудование Nokia для работы с гигантскими массивами трафика

«Ростелеком» готов потратить почти миллион юаней на четыре бывших в употреблении модуля IMM 7×50 для маршрутизаторов, речь идет о телеком-оборудовании ушедшей из России Nokia. Они позволяют агрегировать и фильтровать трафик в масштабах даже небольших городов. Оператор готов принять оборудование даже десятилетней давности, главное, без сколов и следов кустарного ремонта. Эксперты указывают, что покупки старого телеком-оборудования облегчают работу в условиях санкций, позволяют не проводить масштабных модернизаций, но у такого подхода есть и риски — необходимые запасы могут иссякнуть и на вторичном китайском рынке.



Закупка бывшего в употреблении оборудования

ПАО «Ростелеком» проводит ценовой тендер на поставку бывшего в употреблении (б/у) оборудования Nokia, которая покинула Россию еще в 2022 г. Главному оператору страны необходимы четыре модуля IMM 7x50 12-PT 10GE MultiCore SFP+ L3HQ, следует из документации, опубликованной на сервисе закупок «Росэлторг». С ней удалось ознакомиться CNews.

Стоимость модулей указана в китайской валюте, за каждый «Ростелеком» готов заплатить 166 тыс. юаней (около 2 млн руб.), что говорит о потенциальном источнике поставок необходимых модулей или планах привлечь китайского поставщика. Запрос размещен 13 августа 2026 г., заявки принимаются до конца августа 2026 г. Подведение итогов назначено на 28 сентября 2026 г. Срок поставки — 90 дней с даты подписания договора, возможна только 100% пост-оплата в течение трех месяцев после подписания последней накладной. «Ростелеком» в закупке раскрыл, что будет использовать модули в Йошкар-Оле и Волгограде.

«Ростелеком» «Ростелеком» приобретает старое оборудование Nokia

«Эта закупка призвана пополнить так называемый ЗИП, т.е. запасные части, инструменты и принадлежности», — сообщили CNews в пресс-службе «Ростелекома». Другой информации в компании не предоставили. Также не пояснили, зачем такие устройства нужны оператору связи.

Модули — это часть сервисных маршрутизаторов операторского класса Nokia/Alcatel-Lucent 7750 SR и 7450 ESS. Они обладают достаточной пропускной способностью (в системе — до 9,6 Тбит/с) и функционалом для агрегации трафика целых городских районов или небольших населенных пунктов. Серия 7750 SR поддерживает десятки тысяч сервисных потоков для обеспечения домашнего, мобильного и корпоративного доступа к Интернету, несущей сети Ethernet, сервисов IP VPN и других услуг без снижения производительности.

«Обычно такие маршрутизаторы стоят на границе сети, собирают и распределяют трафик от множества клиентов, следят за соблюдением SLA, в частности за стабильной работой корпоративных VPN-каналов. Такие устройства часто определяют качество работы сети в целом», — пояснил CNews независимый отраслевой эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко.

А вот конкретно модули используются телекоммуникационными компаниями в первую очередь для агрегации и интеллектуального распределения трафика, отметил эксперт.

Особенность закупки

В документации приведены критерии и допуски, по которым «Ростелеком» будет принимать бывшее в употреблении оборудование, то есть ранее использованное. Оператор также допускает поставку моделей после процедуры профессионального восстановления производителем или авторизованным центром, или NOS-оборудования — нового, но долго лежавшего на складе.

В общие требования к такому оборудованию включены: дата производства не более 7 лет, или при наличии документально подтвержденных условий хранения — до 10 лет (по согласованию), отсутствие следов коррозии или окисления, механических повреждений. Текстолит и крепления не должны быть погнуты, на оборудовании не должно быть сколов по краям, глубоких царапин до медных слоев, следов прожига. Защитный лак не должен иметь трещин, сколов или следов отслоения. Также предполагается отсутствие перемаркированных микросхем.

Каждая единица оборудования должна быть упакована в индивидуальный герметичный антистатический пакет, оптические порты и чувствительные разъемы должны быть закрыты защитными заглушками. Оборудование должно быть упаковано в коробки с использованием антистатического пеноматериала, исключающего смещение и удары при транспортировке. Снаружи каждой упаковки должна быть наклейка с указанием: Part Number, Revision, Serial Number. Данные должны дублироваться на плате.

Что касается восстановленного оборудования, то тут необходима подтверждающая «документация по восстановлению (кто именно восстанавливал, дата, перечень работ), при наличии». Рассматривается оборудование, прошедшее процедуру профессионального восстановления производителем или авторизованным центром, при этом запрещается поставка оборудования с перемаркированными компонентами, а также единиц, в которых критичные активные компоненты заменены на неоригинальные или компоненты более низкого температурного/скоростного класса. Также запрещается поставка оборудования, собранного из компонентов нескольких разных единиц оборудования, за исключением случаев, когда это явно согласовано с покупателем как ремонт.

Также оборудование должно быть подвергнуто профессиональной химической очистке (ультразвуковой или струйной) с удалением старой пыли, грязи и остатков некачественного флюса. На нем должны отсутствовать следы кустарного ремонта: следы флюса, следы некачественной пайки, перегретые дорожки, перегретый текстолит. После очистки и ремонта на плату должен быть нанесен новый слой защитного лака, при замене пассивных компонентов допускается использование только новых компонентов оригинального производства. При замене электролитических конденсаторов они должны быть заменены на новые с аналогичными или лучшими характеристиками.

Планируется, что на оборудование поставщик должен дать гарантию в 12 месяцев.

Обязательным будет контроль наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции, визуальный и измерительный контроль качества. Также «Ростелеком» проведет сравнительный анализ соответствия версий software и hardware в договоре и в сопроводительных листах к товару, контроль наличия сопроводительной документации, подтверждающей факт прохождения таможни России и уплаты сборов и налогов.

Санкции и обоснованная экономия

Опрошенные эксперты считают, что интерес «Ростелекома» к старому оборудованию логичен. В первую очередь для оператора это способ решить вопрос санкционного давления.

«Поиск б/у оборудования, залежавшегося или восстановленного, — это необходимость ради обхода санкций, усложнивших возможности закупки нового оборудования», — считает Алексей Бойко. По его словам, это распространенная практика, «демонстрирующая эффективность западных санкций, которая практически отсекла возможность приобретения наиболее технологически передовых решений глобальных вендоров для российских операторов».

После ухода Nokia с российского рынка доступность оригинальных комплектующих и сервисной поддержки стала значительно сложнее, поэтому вторичный рынок, складские остатки и восстановленное оборудование становятся одним из источников поддержания уже развернутой инфраструктуры, заявил CNews Юрий Тюрин, технический директор MD Audit (ГК Softline).

Но, указывает эксперт, конкретно эту закупку нельзя автоматически трактовать как следствие ограничений, так как ее задача — это пополнение ЗИП.

«Здесь скорее работает сочетание факторов: необходимость поддерживать действующую инфраструктуру, ограниченная доступность оригинальных новых компонентов и высокая стоимость простоя», — считает эксперт.

Когда перевооружение невозможно

Аналитики также указывают на еще одну причину — невозможность провести масштабную замену. В итоге вышедшие из строя части оборудования уже могут не производиться. Но их использование из запасов позволяет сохранить конфигурацию.

«Если у оператора работает определенное поколение Nokia 7x50, замена одного модуля на современный аналог может потребовать проверки совместимости с конкретным шасси, версиями ПО, лицензиями и другими компонентами. А оригинальный модуль той же модели позволяет просто сохранить существующую конфигурацию. Для ЗИП это особенно важно: запасной компонент должен не просто быть современным, а гарантированно подходить к конкретному оборудованию», — указывает Юрий Тюрин.

«Для операторской инфраструктуры сама практика покупки оборудования с вторичного рынка не выглядит чем-то экстраординарным, особенно если речь идет о ЗИП для уже работающих систем. Крупную сеть невозможно одномоментно перевести на новое поколение оборудования: часть платформ эксплуатируется годами, и для них нужно сохранять запас совместимых компонентов», — рассуждает эксперт компании «Гигант — Комплексные системы» (производитель компьютерного оборудования) Станислав Дажин.

Минусы подхода

Эксперты отмечают и минусы выбора оборудования, которое было в эксплуатации.

«Главный минус — оператор вынужден сохранять в эксплуатации устаревающую платформу, для которой со временем становится все сложнее находить запчасти и обеспечивать полноценную поддержку», — считает Станислав Дажин из «Гигант — Комплексные системы».

В итоге может возникнуть ситуация, когда тот или иной компонент в принципе уже не производится и даже отсутствует на вторичном рынке, а на его базе построена огромная система, апгрейд или полная замена которой обойдутся в колоссальные средства. В конкретный момент таких средств может просто не быть, либо их расходование на подобную модернизацию в принципе может быть нецелесообразным, отметил замгенерального директора по сетевому оборудованию Fplus Артем Федосеев.

Глава направления сервиса телеком-решений и аутсорсинга «К2Тех» Юрий Яновский в июне 2026 г. заявлял «Коммерсант», что значительная часть оборудования в сетях заказчиков достигла предела сроков эксплуатации. «Нового оборудования нет, рынок заполнен б/у «железом», которое уже отработало свой ресурс»,— констатировал эксперт.

При создании новых систем эксперты призывают операторов менять подход и отказываться от импортных решений, доступ к которым затруднен, не полагаясь на доступ к вторичному рынку.

«Если сценарий разворачивается с некритичными, унифицированными или изолированными позициями в действующей сети — здесь использование оборудования с вторичного рынка представляется вполне рациональным. А вот при создании новых объектов полагаться на импортные решения с неопределенным доступом уже рискованно. На этапе проектирования предпочтительнее использовать оборудование, поставки и сервисное сопровождение которого можно гарантировать на протяжении всего жизненного цикла объекта», — уверен Александр Михайлов, руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners.

При этом ряд экспертов полагает, что государство должно взяться за стимулирование операторов к выбору отечественных решений.

По оценке компании «Сигналтек», до 80% всей инфраструктуры как телеком-операторов, так и крупных компаний пока работают на зарубежном оборудовании. «Не лишним было бы дополнительное стимулирование операторов связи к закупке отечественного телеком-оборудования. Это стратегическая необходимость для устойчивости всей цифровой инфраструктуры страны. Российское оборудование — это в первую очередь вопрос безопасности», — заключил представитель «Сигналтек».