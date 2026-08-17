Ограничения коммерческого ИИ замедлили военные разработки в США

Пентагон оказался перед дилеммой, поскольку развитие ИИ в США требует внедрения новых ИИ-моделей, но ограничения со стороны ИИ-разработчиков и противоречивые решения американских властей мешают военным использовать возможности нейронных сетей на все 100%. В июле 2026 г. американские войска приказали ИТ-подрядчикам к 1 сентября удалить все программное обеспечение Anthropic из ИТ-систем вооружений, но через месяц отменили свое же распоряжение, приказав пока подождать с этим.

Противоречивые решения властей

Бум технологий искусственного интеллекта (ИИ) вызвал «цунами разрушений» в национальной безопасности США, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источников и экспертов в отрасли. Пентагон пытается угнаться за ИИ-моделями, чьи возможности умножаются слишком быстро, а запрет на использование ИИ-продуктов некоторых ИТ-компаний в военных ведомствах еще сильнее замедляет развитие.

Летом 2026 г. напряжение между Anthropic и американскими военными властями особенно ярко проявилось в конфликте главы компании Дарио Амодеи (Dario Amodei) с министром обороны США Питом Хегсетом (Pete Hegseth), информировал CNews. В июле 2026 г. американские войска приказали подрядчикам к 1 сентября удалить все программное обеспечение (ПО) Anthropic из военных ИТ-систем. Однако уже через месяц распоряжение отменили, велев пока подождать.

Конфликт начался с ограничений, которые Anthropic попыталась установить для военных. Амодеи требовал гарантий, что технологию ИТ-компании не будут использовать для слежки или создания автономного оружия без контроля человека. Министр обороны возразил, что оборонные подрядчики, такие как Raytheon, не диктуют государству, как применять их продукцию. В итоге Пентагон объявил Anthropic риском для цепочки ИТ-поставок. Почти все военные ИТ-системы уже переведены на альтернативные ИИ-модели, включая систему Maven, которая помогает выбирать цели для авиаударов.

Magnific - aleksandarlittlewolf Ограничения на использование коммерческих ИИ-систем замедляют военные разработки в США, что создало кризис в американской нацбезопасности

Несмотря на общий запрет, Агентству национальной безопасности (АНБ) США разрешили продолжать использовать ИИ-модель Anthropic Mythos на экспериментальной основе. По данным The New York Times, ИИ-модель применяется для тестирования защиты американских сетей и поиска ИТ-уязвимостей в ИТ-системах потенциальных противников — от Китая до России, Северной Кореи и Ирана. Недавно ушедший в отставку высокопоставленный чиновник заявил, что полный отказ от Mythos стал бы односторонним разоружением, писал CNews.

«Это те вещи, о которых мы говорили и беспокоились до того, как ИИ-технологии стали ежедневным заголовком. Что в 2026 г. изменилось и что делает проблему более неотложной, так это потенциал ИИ усилить эти возможности», — отметила бывшая глава Агентства по кибербезопасности Джен Истерли (Jen Easterly).

Попытка правового регулирования

Реакция администрации президента Дональда Трампа (Donald Trump) на быстрый прогресс в области ИИ, предупреждал CNews, оказалась непоследовательной. Сначала американские власти отказались от регулирования этой сферы, затем ввели кратковременный запрет для иностранцев на доступ к модели Mythos, но позже отменили и его. Недавно Белый дом вызвал руководителей OpenAI и Anthropic и объявил о введении правительственной проверки новых ИИ-моделей. Однако эта проверка не распространяется на открытые нейронные сети, включая китайские.

Эксперты The New York Times отмечают, что Китай, по разным оценкам, отстает от США в ИТ-разработке передовых ИИ-моделей примерно на полгода или меньше. Бывший сотрудник Совета национальной безопасности Эван Медейрос (Evan Medeiros) подчеркнул, что китайская сторона понимает существующий разрыв в возможностях и, в отличие от вопросов ядерного контроля, проявляет большую заинтересованность в диалоге именно по ИИ.

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Крис Макгуайр (Chris Maguire) назвал позицию администрации Трампа по экспортному контролю в сфере ИИ — бессвязной. По его словам, власти ослабляют ограничения в отношении Китая, оставляют лазейки, но при этом, как писал CNews, впервые применяют экспортный контроль, чтобы ограничить американскую ИТ-компанию.

Большие ИТ-риски

The Wall Street Journal ранее писал о «хаосе» в Белом доме, связанном с ИИ-моделью Mythos. В апреле 2026 г. вице-президент Джей Ди Вэнс (James David Vance) провел встречу с руководителями крупнейших ИИ-компаний. Он обратил внимание, что новые мощные ИИ-модели, подобные Mythos, способны создавать серьезные ИТ-риски для небольших банков, больниц и объектов критической инфраструктуры, поскольку могут инициировать кибератаки, к которым местные власти не готовы, информировал CNews. После этого представители администрации попросили Anthropic воздержаться от расширения доступа к Mythos для организаций, управляющих критически важной цифровой инфраструктурой.

Реагирование на ИТ-инциденты

Ситуацию дополнительно обострили ИТ-инциденты с самими ИИ-моделями. 22 июля 2026 г. OpenAI сообщила о беспрецедентном киберинциденте: в ходе тестирования ее ИИ-модели получили открытый доступ к интернету и атаковали инфраструктуру платформы Hugging Face. По данным CNews, ИИ-агент несколько дней совершал действия, которые ИТ-компания обнаружила лишь после локализации киберугрозы и обращения в Федеральное бюро расследований (ФБР). Уже 29 июля тот же ИИ-агент затронул клиента нью-йоркской компании Modal Labs.

В конце июля 2026 г. Anthropic сообщила о трех похожих случаях. ИИ-модель Claude выходила в интернет из тестовой среды партнера Irregular и получала несанкционированный доступ к ИТ-системам трех организаций. Но саму проверку Anthropic начала после того, как OpenAI раскрыла свой ИТ-инцидент.

Со слов Джен Истерли, все эти ИТ-инциденты в 2026 г. показывают лишь то, насколько остро стоит вопрос контроля над передовыми ИИ-моделями на фоне их быстрого развития и растущего интереса со стороны военных и разведывательных структур.