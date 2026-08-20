Хакеры наловчились взламывать домашние роутеры россиян, чтобы отправить их на фальшивые «Госуслуги»

Мошенники начали взламывать домашние и корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии «Госуслуг», социальных сетей и облачных сервисов. После ввода логина, пароля и кода из SMS на поддельной странице мошенники получают контроль над аккаунтом. Для маскировки кибератаки они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры.

Кибератаки через роутеры

Мошенники массово взламывают домашние и офисные роутеры россиян, пишут «Известия». Цель — перенаправлять пользователей на фальшивые страницы «Госуслуг», социальных сетей и облачных сервисов.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что главной точкой входа для хакеров становятся недостаточно защищенные домашние и корпоративные сети. Специалисты сервиса разведки ИТ-уязвимостей и утечек данных Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) рассказали о новой схеме, при которой хакеры получают доступ к сетевой инфраструктуре и используют его для дальнейших кибератак на пользователей.

«Программы-роботы сканируют сети компаний и домашних провайдеров в поисках открытых веб-панелей управления роутерами, — пояснили эксперты DLBI. — При нахождении открытых панелей злоумышленники пытаются получить доступ к интерфейсу роутера с помощью дефолтных паролей и словарей. Затем они меняют адрес DNS-сервера на свой собственный, после чего все запросы из обслуживаемой сети к сервису «Госуслуги», социальным сетям и облачным сервисам направляются на страницы поддельных сайтов, где пользователю предлагается ввести логин и пароль».

DNS работает как адресная книга интернета: когда пользователь вводит название сайта, распределенная иерархическая система, которая преобразует доменные имена в IP-адреса и тем самым обеспечивает доступ к ресурсам в интернете, определяет, куда именно направить запрос, это пояснил менеджер по проектам группы компании (ГК) Softline (MD Audit) Кирилл Левкин. Проще говоря, DNS выполняет функцию телефонной книги для сети: вместо длинных цифровых адресов серверов, пользователю достаточно ввести доменное имя — система автоматически найдет соответствующий IP-адрес. «Если злоумышленник получает доступ к роутеру и подменяет DNS-настройки, устройства в сети начинают получать неверные ответы и могут перенаправляться на страницы, созданные атакующими, — отметил он. — Подобная схема уже фиксировалась Национальным техническим центром реагирования на чрезвычайные ситуации в компьютерных сетях Китая, а международные исследователи описывали ее использование для кражи учетных данных и токенов».

Photogenica - diy13@ya.ru Хакеры взламывают роутеры россиян и меняют DNS-сервера, а затем крадут данные для входа через фишинговые копии «Госуслуг»

Браузеры могут предупреждать о фишинговых страницах, однако хакеры маскируют такие уведомления под технические проблемы с зарубежными сертификатами и убеждают пользователей не обращать на них внимания. В DLBI дополнительно отмечают, что под видом сертификата Минцифры злоумышленники предлагают скачать свой собственный корневой сертификат, а вот его установка полностью легализует всю цепочку схемы в глазах браузера.

После того как пользователь вводит на поддельном сайте логин, пароль и код из SMS, хакеры меняют учетные данные, включая канал доставки одноразовых кодов, и выставляют аккаунты на продажу в даркнете или в рамках облачных подписок. Основатель DLBI Ашот Оганесян подчеркивает, что такая схема значительно опаснее привычного социального инжиниринга: она работает полностью автоматически и остается незаметной для пользователя до момента, пока его данные уже не украдены.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев рекомендует в первую очередь проверить настройки роутера — адреса DNS-серверов и наличие удаленного доступа к панели управления. «Но пользователю, который впервые открыл веб-панель своего роутера, сложно понять, какие DNS-серверы там прописаны и кому они принадлежат, — сказал эксперт. — В такой ситуации мы рекомендуем заменить их на DNS-серверы Национальной системы доменных имен. Использование надежной отечественной ИТ-инфраструктуры снизит риск перенаправления на поддельные страницы. Если есть подозрение, что роутер уже взломан, необходимо сбросить настройки, обновить прошивку и установить новый пароль ИТ-администратора. Также не стоит игнорировать предупреждения браузера и устанавливать сертификаты Минцифры с неизвестных сайтов».

Другие методы взлома устройств

Подобные схемы существуют уже много лет и применяются как простыми вредоносными программами, так и опытными группами атакующих, рассказал начальник отдела реагирования на ИТ-инциденты центра Solar 4RAYS ГК «Солар» Антон Фирсов. «Общий смысл таких кибератак — убедить пользователей, что они находятся на легальном сайте, и заставить их авторизоваться, — пояснил он. — Их появление — закономерная реакция злоумышленников на недавние новости об отзыве глобальными регистраторами сертификатов безопасности у некоторых российских организаций. В иностранных браузерах сайты таких компаний могут открываться с предупреждениями о небезопасности, и хакеры этим пользуются».

На скомпрометированном роутере можно подменить адрес DNS-сервера на сервер злоумышленников, который будет перенаправлять запросы на фишинговые ресурсы. В сочетании с проблемами сертификатов у легитимных сайтов такая схема часто не вызывает подозрений у пользователя-жертвы.

По данным Solar 4RAYS ГК «Солар», в местах с открытым Wi-Fi злоумышленники могут создать копию общественной точки доступа. Если на ней нет авторизации по SMS или звонку, они просто называют свой роутер так же, как легальную сеть, и все подключения через него могут контролироваться.

Еще один давно известный способ — подмена содержимого файла hosts на компьютере пользователя. Браузер обращается к нему раньше, чем к DNS-серверу. Если файл изменен, при вводе адреса нужного сайта пользователь попадает на поддельную страницу.

Существует также методика отравления кэша DNS, при которой хакеры пытаются заставить DNS-сервер перенаправлять запросы к легальным сайтам на вредоносные ресурсы.

Руководитель направления Threat Intelligence и сервиса PT Fusion Positive Technologies Денис Кувшинов отмечает несколько близких сценариев. Самый похожий — компрометация не домашнего роутера, а DNS-инфраструктуры организации или провайдера. Результат для пользователя практически тот же: правильное доменное имя начинает вести не туда. Другой вариант — взлом роутера с последующим использованием его как прокси или промежуточной точки. В 2026 г. исследователи описывали случаи, когда скомпрометированные устройства помогали злоумышленникам скрывать свою ИТ-инфраструктуру.

Другой тип кибератак направлен уже не на маршрутизатор, а на само устройство пользователя: вредоносная программа меняет DNS- или proxy-настройки непосредственно на персональном компьютере. Особенность всех таких сценариев в том, что человек может вообще ничего не скачивать — ИТ-инфраструктура сама начинает направлять его трафик в нужную хакеру сторону.

Выявление ИТ-взлома и защита

Для защиты достаточно базовых знаний о работе сети и правилах кибербезопасности, отмечает Ашот Оганесян. Необходимо: установить уникальный и сложный пароль на веб-панель роутера; по возможности отключить доступ к панели из интернета; проверить, какие DNS-серверы прописаны в настройках; уметь просматривать импортируемые сертификаты и отличать поддельные. «Единственным относительно простым способом защиты является использование важных государственных сервисов с мобильных устройств, не подключенных к домашней Wi-Fi-сети, но здесь в жертву придется принести удобство», — добавил он.

По словам Дениса Кувшинова, риск сильно возрастает, если роутер давно не обновлялся, больше не поддерживается производителем, имеет включенное удаленное управление или простой пароль ИТ-администратора. Тревожными сигналами могут быть неожиданные перенаправления или ошибки сертификатов при работе через домашнюю сеть, в то время как через мобильный интернет тот же сайт открывается нормально. «Предупреждения браузера о сертификатах при открытии банка, почты, «Госуслуг» или другого известного ресурса нельзя игнорировать, — подчеркнул он. — Именно сертификат при подобных кибератаках становится последней линией защиты пользователя».

Последствия взлома роутера могут быть значительно шире кражи учетных записей. Это наблюдение за DNS-запросами, перенаправление на вредоносные сайты, доставка вредоносного программного обеспечения (ПО) и использование устройства как части прокси- или ботнет-инфраструктуры. Для российских компаний особенно опасны домашние роутеры сотрудников на удаленке: атакующий фактически оказывается перед корпоративным ноутбуком еще до того, как трафик попадает в защищенную ИТ-инфраструктуру.

Одним из первых признаков взлома, по словам Кирилла Левкина, могут быть неожиданные перенаправления: вместо привычного сайта пользователь попадает на другую страницу, видит необычные предупреждения, рекламу или запрос на повторный ввод пароля. Особенно опасно, если такая проблема одновременно возникает на нескольких устройствах, подключенных к одной сети Wi-Fi.