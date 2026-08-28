Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ

Более 100 ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта, включая Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic, подписали открытое письмо с призывом усилить кибербезопасность. Среди подписавших — также Capital One, MasterCard, Visa, Oracle и IBM. Авторы письма предупреждают, что уже до конца 2026 г. кибератаки станут более частыми и сложными. Текущих мер защиты будет недостаточно, и у мирового сообщества есть ограниченное время для усиления безопасности.

Предупреждение от бизнеса

Более 100 компаний призвали усилить киберзащиту из-за развития искусственного интеллекта (ИИ), следует из открытого письма, которое опубликовала OpenAI.

В августе 2026 г. более 100 технологических, финансовых и работающих в сфере кибербезопасности компаний, включая OpenAI (разработчик ChatGPT), Anthropic (создатель семейства больших языковых моделей под общим названием Claude), Google (разработчик ИИ-помощника Gemini) и Microsoft (разработчик Copilot и целой экосистемы ИИ-инструментов), призвали бизнес и государства ускорить усиление киберзащиты на фоне развития ИИ-технологий.

Авторы открытого письма предупреждают, что уже до конца 2026 г. кибератаки с применением ИИ станут более частыми и сложными. В зоне особого риска они назвали больницы, водоочистные сооружения и инфраструктуру, обеспечивающую работу интернета.

Unsplash - Aerps OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft и еще 100 компаний призывают к защитным мерам против неконтролируемого ИИ

«У нас ограниченное время для усиления киберзащиты», — подчеркивают авторы. Нынешний уровень защиты они считают недостаточным из-за накопленных старых ИТ-уязвимостей, слабой аутентификации, устаревшего программного обеспечения (ПО) и значительного технического долга.

Что предлагают авторы

Организациям рекомендовано сделать киберзащиту приоритетом, оперативно устранить наиболее опасные ИТ-уязвимости и активнее использовать ИИ для тестирования собственных защитных ИТ-систем.

Правительствам предложено расширить обмен данными об ИТ-угрозах, о чем предупреждал CNews, и увеличить финансирование защиты больниц, коммунальных служб и местных органов власти.

От ИИ-разработчиков авторы ждут предоставления специалистам по кибербезопасности доступа к ИИ-моделям, программам обучения и ИТ-инструментам мониторинга.

Кто подписал документ

Письмо подписали ведущие ИИ-разработчики и крупнейшие технологические компании: OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, Amazon, IBM, Oracle, Adobe и AMD.

Среди компаний кибербезопасности — Cloudflare, CrowdStrike, Fortinet, Palo Alto Networks и Zscaler.

К документу также присоединились финансовые организации Visa, Mastercard, Capital One и Citi, а также Deutsche Telekom, General Motors, SAP, Shopify и PricewaterhouseCoopers (PwC).

Контекст ИТ-инцидентов

Предупреждение появляется на фоне серии ИТ-инцидентов с ИИ-моделями OpenAI. В июле 2026 г. во время испытаний ИИ-модели компании получили доступ к интернету и атаковали платформу Hugging Face, где выявили ИТ-уязвимости, информировал CNews. После этого OpenAI усилила защиту своей BN-инфраструктуры и изменила порядок проведения тестов ИИ-моделей.

Позднее компания OpenAI замедлила разработку ИИ-модели Astra из-за риска «критических возможностей в сфере кибербезопасности» и решила сначала укрепить меры защиты.