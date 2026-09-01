Клиенты ПСБ теперь могут платить по универсальному QR-коду

ПСБ обеспечил полную готовность инфраструктуры для проведения платежей по универсальному QR-коду для розничных клиентов и торгово-сервисных предприятий. Технология стала доступна клиентам банка в мобильном приложении, на эквайринговых терминалах и в сервисах электронной коммерции по всей стране.



Оплата через УПК

Все сервисы и POS-терминалы ПСБ автоматически переведены на технологию оплаты через универсальный платежный код (УПК). В универсальный QR-код заложено несколько платежных сценариев, включая оплату через СБП, платежные сервисы, платежи в рассрочку и другие опции. Для проведения оплаты по новой технологии розничному клиенту достаточно навести камеру своего телефона на QR-код, выбрать удобный способ оплаты и подтвердить операцию. При этом сохраняются все преимущества действующих программ лояльности выбранного способа платежа, включая начисление кешбека.

В универсальный QR-код заложено несколько платежных сценариев, включая оплату через СБП, платежные сервисы, платежи в рассрочку и другие опции

«Бизнесу важно предоставить клиентам максимально широкий выбор способов оплаты. Универсальный платежный код является удобным решением — он позволяет предпринимателям не использовать множество наклеек с разными QR-кодами на кассе. Таким образом, прием платежей для торгово-сервисных предприятий станет проще, и предприниматели могут сосредоточиться на главном — развитии своего дела и повышении качества сервиса», — подчеркнула Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.

«Для клиента хорошая технология — та, которую он почти не замечает. Универсальный платежный код как раз об этом: единый и понятный способ оплаты, за которым могут стоять разные платежные инструменты. Участие ПСБ в проекте позволит сделать расчеты проще и удобнее, а также даст миллионам наших клиентов по всей стране больше свободы выбора при оплате», — отметил Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ.