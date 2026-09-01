В России спустя десятилетия полностью отменено мобильное рабство. Менять оператора теперь можно по всей стране – номер никто не отберет

В России впервые в истории полностью отменили мобильное рабство. Теперь россияне вольны переносить свой номер к другому оператору не только в пределах границ своего региона, но и по всей России. Это пригодится, например, при переезде в другую область – перенос номера позволит пользоваться местными тарифами и при этом не покупать новый номер.

Всероссийская свобода

Россияне получили возможность переносить свой мобильный номер в сеть любого оператора по всей России, сообщили CNews в Минцифры России. Раньше они могли делать это только в пределах домашнего региона, где SIM-карта была зарегистрирована первоначально. Новшество заработало 1 сентября 2026 г.

Это означает, что переезд в другую область или край больше не будет сопровождаться покупкой нового «местного» номера телефона – можно будет забрать старый с собой и пользоваться им по тарифам, доступным в новом регионе проживания. Также новая мера будет способствовать сокращению SIM-карт, оформленных на одного россиянина – напомним, согласно действующему законодательству, на один паспорт гражданина России можно оформить не более 20 SIM-карт, а для иностранцев этот лимит урезан вдвое.

Как все устроено

По информации агентства «Прайм», россияне получили право направить заявление о намерении перенести свой номер через официальный сайт оператора базы данных перенесенных номеров. В этом обращении обязательно нужно указать номер телефона, который нужно перенести, а также выбранного оператора связи.

Фото: © Rawpixel / Фотобанк Фотодженика Россиянам дали немного мобильной свободы

Это будет началом процедуры. Далее у оператора базы будет максимум 30 минут на проверку возможности переноса. Если таковая отсутствует, он будет обязан уведомить об этом заявителя, притом с указанием причины отказа.

«В случае если перенесение абонентского номера возможно, оператор базы данных в течение пяти минут после определения возможности абонентского номера уведомляет абонента о необходимости заключить новый договор об оказании услуг», – пишет «Прайм».

Попутно оператор базы направит обращение россиянина о переносе номера оператору, в чью сеть тот собирается перейти.

Кто первый

Первым оператором связи, внедрившим всероссийский перенос номера, стал Т2. Он сообщил CNews об этом 1 сентября 2026 г. в 9 утра по Москве. Уведомления от других операторов из «большой четверки», а также от многочисленных виртуальных операторов к моменту выпуска материала в редакцию не поступали.

Как рассказали CNews представители Т2, подать заявление на смену региона можно в точках продаж оператора. «Процедура занимает до четырех дней», – добавили они.

Внедрению опции всероссийского переноса номера предшествовал тестовый период, который длился два месяца. В течение этого времени специалисты проверяли различные сценарии работы переноса и занимались оптимизацией всех процессов.

А нужно ли

Как показывает практика, перенос номера от одного оператора к другому пользуется невероятно высоким спросом среди россиян. Они бегут от плохого, по их мнению, покрытия, некачественного сервиса и высоких тарифов.

В июле 2026 г. CNews писал, что всего за два года количество таких переходов увеличилось на 250%. За январь-май 2026 г. россияне стали в 2,5 раза чаще уходить в сети других операторов связи по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Самыми нелояльными к своим операторам связи оказались россияне в возрасте 35-44 лет – за отчетный период на них пришлось более трети всех переходов с переносом номера, 35,5%. На втором месте – россияне в возрасте 45-54 лет, они обеспечивают 25% всех переносов номера. Замыкают тройку люди в возрасте старше 55 лет – 20% переносов.

Реже всего оператора с переносом номера меняют абоненты младше 24 лет – всего 1,5% от всех случаев. Заметно чаще это делают те, кому сейчас от 25 до 34 лет (18%).

35 лет ожидания

Сотовая связь существует в России 35 лет. Как пишет РБК, первый звонок по мобильной связи был сделан 9 сентября 1991 г. – его совершил занимавший на тот момент должность мэра Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. Он позвонил тогдашнему мэру Сиэтла (США) Норману Райсу (Norman Rice).

С той поры и вплоть до декабря 2013 г. в России было запрещено переходить к другому оператору с сохранением номера, даже в своем регионе – если россиянин хотел сменить сеть, ему приходилось покупать новый номер, безальтернативно.

В конце 2013 г. ограничения сняли, но только для домашнего региона. К примеру, оформленный в Воронежской области номер телефона можно было перенести к другому оператору в пределах Воронежской области.

Операторы, не желая терять абонентов, да еще и номера, регулярно мешают им менять сеть. В марте 2025 г. CNews писал, что 40% из тех, кто попытался сменить оператора с сохранением номера, успеха в этом начинании не добились. Многочисленные препятствия на пути к этой цели расставлял именно оператор, к которому уже подключен номер, а не тот, к которому абоненты хотели перейти.

Об окончательной отмене мобильного рабства в России власти говорили на протяжении нескольких лет, но никаких подвижек не было месяцами. Так, Минцифры упоминало об этом в июне 2024 г. «У граждан появится возможность сохранить номер телефона, например, при переезде в другой регион России», – заявили тогда представители Минцифры.

Спустя почти год, в марте 2025 г., Минцифры России сообщило CNews, что россиянам в очень скором будущем будет предоставлена возможность переносить свой номер телефона между регионами. «В скором будущем» этого снова не произошло.

Вновь о полной отмене мобильного рабства заговорили в мае 2026 г. Тогда же была упомянута конкретная дата – 1 сентября 2026 г.