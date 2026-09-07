«Умные» телевизоры LG тайно записывают разговоры в комнате и сканируют локальные сети. Россияне тоже в опасности

Расследование Gamer Nexus показало, что умные телевизоры LG продолжают вести запись звука даже при выключенном экране. Кроме того, устройства активно сканируют локальную сеть, к которой подключены. Такое поведение вызывает вопросы о конфиденциальности пользователей, ведь в отличие от смартфонов, умный телевизор обычно находится в общей комнате и может собирать данные о разговорах и активности в доме, даже когда им формально не пользуются.

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Исследователи Gamer Nexus нашли в телевизорах LG ИТ-уязвимости для скрытой записи звука, пишет Notebook Check.

В сентябре 2026 г. расследование Gamer Nexus показало, что умные телевизоры LG ведут запись звука даже при выключенном экране и активно сканируют локальную сеть. Авторы более чем двухчасового сюжета на одноименном канале привлекли к расследованию независимых экспертов в области кибербезопасности. Они провели профильное тестирование нескольких умных телевизоров марки LG, но приводят в своем отчете название лишь одной модели G5.

Анализ сетевого трафика специалистами Gamer Nexus и изучение прошивки показали, что телевизоры LG активно сканируют локальную беспроводную сеть и помечают даже те устройства — смартфоны, умные часы, компьютеры и другую технику, которые не обязательно связаны с работой самого телевизора.

LG Эксперты нашли в «умных» телевизорах LG ИТ-уязвимость, она позволяет сканировать локальную сеть и вести аудиозапись разговоров россиян

Серия G5 от LG - это линейка OLED-телевизоров 2025 г., которая пришла на смену популярной серии G4. Она предлагает технологии для киноманов и геймеров, сочетая рекордную яркость, интеллектуальную обработку изображения и ультратонкий дизайн. В сентябре 2026 г. на российском рынке 13 предложений в 8 магазинах, цены на LG OLED65G5 варьируются от 182 тыс. руб. до 240 тыс. руб.

Сбор данных

Исследователи Gamer Nexus сообщили о сборе внутренних IP- и MAC-адресов, имен отдельных устройств, параметров сигнала, а также информации о ближайших Wi-Fi-сетях - их названиях, уровнях сигнала и каналах.

Такой набор данных может быть пригоден для ИТ-идентификации устройств и определения их местоположения, как писал ранее CNews. При этом авторы ролика отмечают, что не смогли расшифровать весь трафик и поэтому не установили содержание каждого передаваемого пакета.

Автоматическое распознавание контента

В расследовании также рассматривается работа технологии automatic content recognition (ACR) - автоматического распознавания контента. Она берет аудио- и видеоданные (включая скриншоты или аудиофрагменты), превращает их в цифровые отпечатки и сопоставляет с медиабазами, чтобы определить, какой именно контент просматривается.

В Gamer Nexus утверждают, что такая телеметрия может работать даже при подключении внешнего источника по HDMI (high definition multimedia interface). Полученная информация затем передается подразделению LG Ad Solutions, отвечающему за таргетированную рекламу.

Масштаб сбора данных

По данным Notebook Check, по всему миру эксплуатируется около 216 млн умных телевизоров LG. Это позволяет компании собирать обширную и представительную статистику.

С учетом второстепенных устройств, которые телевизоры сканируют в локальных сетях, компания LG фактически имеет доступ к примерно 363 млн устройств только в США и демонстрирует рекламу пропорциональному числу пользователей.

Умные телевизоры LG также анализируют, что именно смотрят их владельцы, чтобы точнее подбирать рекламные предложения. Для этого ведется выборочный захват видео и аудио, воспроизводимых на устройстве.

ИТ-уязвимости webOS

Самый серьезный вывод расследования Gamer Nexus связан не со штатной функцией ACR, а с ИТ-уязвимостями операционной системы (ОС) webOS. По словам авторов, с их помощью телевизор LG можно использовать для записи звука с подключенного микрофона даже тогда, когда экран выглядит выключенным. При отключенном сетевом подключении запись сохранялась локально, а после повторного подключения исследователи смогли получить к ней доступ через эксплуатацию ИТ-уязвимостей.

Это не доказывает, что LG в штатном режиме автоматически записывает разговоры и отправляет их на серверы компании. Однако демонстрирует наличие серьезной ИТ-уязвимости в webOS. Часть обнаруженных проблем, в том числе связанных с удаленным выполнением кода, проходит процедуру ответственного раскрытия, поэтому технические детали пока не публикуются.

Авторы расследования рекомендуют отключать телевизоры LG от сети и использовать для онлайн-сервисов отдельные устройства.