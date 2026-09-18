Созданы бионические «усы», которые позволяют БПЛА ориентироваться без камер и в полной темноте подобно крысам и мышам

Созданы искусственные аналоги усов крыс и мышей, которые позволяют дронам ориентироваться и двигаться в полной темноте. Устройства представляют собой набор из трех миниатюрных датчиков давления, соединенных с гибким и легким жгутом длиной всего несколько сантиметров. Такая конструкция имитирует работу настоящих вибрисс животных: при касании препятствий датчики регистрируют давление и передают данные системе управления беспилотника. Благодаря этому дроны получают возможность «ощупывать» пространство вокруг себя даже в условиях, где камеры и другие оптические сенсоры бесполезны.

Модификация навигации

Созданы аналоги усов крыс и мышей, позволяющие дронам двигаться в темноте, сообщила пресс-служба нидерландского Технологического университета Дельфта (TUD).

В сентябре 2026 г. Европейские физики разработали сенсоры, по принципу работы похожие на вибриссы мышей и крыс. Эти устройства позволят самым компактным роботам массой менее 100 граммов ориентироваться и передвигаться в полной темноте.

«Наша цель заключалась в создании тактильной системы для роботов, которая использовалась бы не для улучшения способности манипулировать предметами, а для новой формы навигации. В ее рамках тактильные ощущения применяются для изучения пространства. Для этого нам нужно было создать легковесный, быстрый и экономичный сенсор. Это стало возможным благодаря природоподобным технологиям», - пояснила доцент TUD Салуа Хамаза (Salua Khamaza).

Aiartgenerator Создана бионические усы для дронов, они помогают БПЛА ориентироваться без камер и освещения по аналогии с мышами и крысами

Существующие системы навигации - лидары, инфракрасные камеры, лазерные дальномеры - можно устанавливать на относительно крупные роботы и беспилотники. Однако для мини-дронов и очень компактных машин они плохо подходят из-за значительной массы и высокого энергопотребления.

Как устроены «усы»

Ученые создали аналог вибрисс грызунов и других ночных млекопитающих. Устройство представляет собой набор из трех миниатюрных датчиков давления, соединенных с гибким и легким жгутом длиной несколько сантиметров.

Когда робот приближается к препятствию, жгут сгибается и начинает давить на часть сенсоров. Это позволяет вычислить положение объекта и примерно оценить расстояние до него. Благодаря полученным данным машина может избежать столкновения или обойти преграду. Аналогичным образом дрон способен использовать «усы» для картографирования темных помещений и точного движения вдоль поверхностей.

Алгоритм обработки данных

Для обработки сигналов и отсеивания помех от пропеллеров, моторов и других компонентов робота ученые разработали простой и эффективный алгоритм. Он занимает всего 34 КБ памяти. Благодаря этому сенсоры могут работать в режиме реального времени даже на простых и экономичных микроконтроллерах. Это удешевляет производство и расширяет круг машин, на которые можно устанавливать такие «усы».

Перспективы применения

В перспективе подобные тактильные сенсоры позволят компактным роботам и дронам ориентироваться в загроможденных и темных пространствах почти так же эффективно, как это делают крысы. Среди возможных применений - поиск выживших в завалах после природных и техногенных катастроф, а также другие задачи, где оптические системы бесполезны.