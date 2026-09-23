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С российских ноутбуков и смартфонов будут собирать технологический сбор на 33% меньше, чем с импортных

Для смартфонов и ноутбуков на российском рынке, включенных в систему маркировки, технологический сбор может оказаться на 33% ниже базовой ставки. Сам же размер платежа будет рассчитываться исходя из базовой ставки с применением коэффициента товарного знака и модели продукции, такая скидка должна простимулировать производителей и импортеров подтверждать российское происхождение радиоэлектронной продукции. Как полагают эксперты, это может стать одним из инструментов поддержки локализации и реестровой продукции на рынке смартфонов и ноутбуков.

Снижение сбора для электроники

Технологический сбор для маркированной электроники обойдется дешевле, об этом в сентябре 2026 г. «Коммерсант» рассказали три источника, знакомых с ходом обсуждения деталей нового механизма.

По их словам, технологический сбор на маркированную продукцию может оказаться на 33% ниже базового. Размер же платежа будет рассчитываться исходя из базовой ставки с применением коэффициента товарного знака и модели продукции.

Коэффициент определяется по наличию устройства в российской государственной информационной системе мониторинга оборота товаров (ГИС МТ). Если продукции нет в соответствующей ГИС, технологический сбор окажется на 33% выше.

Технологический сбор представляет собой новый неналоговый платеж, который будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет вводиться поэтапно - как в отношении готовой техники, так и отдельных электронных компонентов. Как пояснил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России Антон Алиханов, введение сбора призвано стимулировать локализацию производства, создать условия для запуска полного производственного цикла на территории России, а также снизить риски демпинга со стороны иностранных поставщиков по аналогии с утилизационным сбором на автомобили.

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Unsplash - Walls.io
Производители электроники в России могут заплатить на 33% меньше технологического сбора

ГИС МТ - государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, известная участникам рынка как система «Честный знак». Ее оператором является Центр развития перспективных технологий. С 1 мая 2026 г. в России для производителей и импортеров действует обязательная маркировка радиоэлектроники: под новые требования попадают смартфоны и ноутбуки, а также розетки, печатные платы и реле.

Базовая ставка расчета устанавливается Минпромторгом. Она определена на основе медианы средней таможенной стоимости товаров, импортированных в 2025 г., с учетом целевой инфляции в 4%. При применении коэффициентов итоговая сумма технологического сбора будет округляться до целого числа.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, отметил, что между Минпромторгом и компаниями-производителями электроники рассматривается возможность соответствия двух реестров: ГИС МТ и государственной информационной системой промышленности (ГИСП), это перечень локализованной продукции. В таком случае отследить путь радиоэлектроники и дополнительно подтвердить российское происхождение устройств станет проще. Скидка на технологический сбор должна простимулировать локализацию.

Технологический сбор

Закон о технологическом сборе Президент России Владимир Путин подписал 28 ноября 2025 г., предупреждал CNews. Сбор взимается при импорте или производстве техники; юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) обязаны уплачивать его с 1 декабря 2026 г. Размер платежа фиксированный и не зависит от товарного знака или технических характеристик продукции.

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Собранные средства планируется направлять на субсидирование программ развития радиоэлектронной и микроэлектронной отраслей. Порядок начисления средств по программам государственной поддержки пока не установлен.

Минпромторг оценил доходы бюджета от сбора в 136 млрд руб. за шесть лет, писал CNews в августе 2026 г.

По данным Fplus, весь рынок смартфонов в 2025 г. оценивается в 520-540 млрд руб., ноутбуков - в 160-170 млрд руб.

Ясные правила

Для бизнеса важны не столько сами ставки, сколько предсказуемость правил: понятная методика расчета сбора, поэтапное введение и достаточное время для адаптации производственных и учетных процессов, говорит директор дивизиона стратегических программ Yadro Александр Понькин. Влияние технологического сбора на отрасль можно будет оценивать по тому, насколько эффективно сформированный ресурс позволит развивать в России собственные технологии, компоненты и производственные компетенции, добавил он.

Цены неизбежно взлетят

Конечные цены на электронику растут из-за целого ряда обстоятельств, подчеркнули в Fplus. Помимо технологического сбора действуют и другие факторы, включая рост налога на добавленную стоимость (НДС), стоимость комплектующих и логистики, волатильность курса валют.

«Эффект нового сбора коснется всех участников цепочки. Для дорогой техники сбор окажется нечувствительной величиной, для дешевой - более заметной в процентном соотношении от базовой цены», - добавили в компании Fplus.

Антон Денисенко

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