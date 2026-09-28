Санкционные роутеры угрожают безопасности россиян. Операторов обязали проверить каждый – риски слишком велики

Десятки тысяч роутеров MikroTik могут быть крайне опасными для россиян из-за уязвимостей в прошивке. Государство уведомило операторов о необходимости проверки таких устройств в своих сетях. Официально техника MikroTik в Россию не поставляется – компания бежала из страны почти пять лет назад.

Опасные роутеры MikroTik

В России может пройти массовая проверка роутеров MikroTik, имеющихся в пользовании россиян. Как пишет РБК, таковых в стране около 100 тыс.

Причина вероятной проверки – концентрация уязвимостей в прошивке RouterOS, на которой работают маршрутизаторы MikroTik. Провести проверку должны будут российские операторы связи – соответствующую рекомендацию с пометкой о безотлагательности им спустил Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). Напомним, он подведомствен Роскомнадзору.

В случае обнаружения проблем с роутерами MikroTik ГРЧЦ рекомендует необходимые меры реагирования.

Официальные поставки техники MikroTik в Россию прекратились почти пять лет назад. Как сообщал CNews, компания поддержала антироссийские санкции. Напомним, MikroTik – это латвийская компания.

Почему именно сейчас

Операторы стали получать письма ГРЧЦ с рекомендациями о проверке имеющихся на руках у россиян роутеров MikroTik в середине сентября 2026 г. К моменту выхода материала не было доподлинно известно, почему они попали в поле зрения Центра именно сейчас, но есть вероятность, что это связано с недавним нахождением в RouterOS целой пачки уязвимостей.

victor217 / magnific.com Встроенное ПО роутеров далеко от идеала - в нем регулярно находят уязвимости

Группа специалистов CERT Polska обнаружила в коде RouterOS сразу шесть уязвимостей. Все они в той или иной степени затрагивают и SSH-клиент, и SSH-сервер.

Также «дыры» связаны с сервисом bandwidth-test и механизмом обработки сертификатов X.509. Отдельно они затрагивают интерфейс WebFig.

По словам обнаруживших эти уязвимости экспертов, даже если хакеры проэксплуатируют всего-навсего две из них, на руках у них появится полный доступ к роутеру. Забив тревогу, специалисты объединили найденные ими бреши в одну группу под названием MikroTrick.

Важно отметить, что как минимум три из шести найденных уязвимостей имеют очень высокий уровень опасности. Так, брешь CVE-2026-67276 (обход аутентификации SSH) имеет уровень 9.2 из 10, равно как и брешь CVE-2026-86060 «повышение привилегий в SSH-сессии с использованием отдельно созданного имени пользователя»). Уязвимость CVE-2026-67277 (раскрытие содержимого памяти и аварийное завершение работы через службу bandwidth-test) немного менее опасная – 8.8 балла из 10 возможных.

Своих не бросаем

Компания MikroTik отреагировала на публикацию в интернете сведений об уязвимостях семейства MikroTrick. Она выпустила несколько патчей для RouterOS, которые должны блокировать их.

Эксперты CERT Polska подтверждают, что новые патчи закрывают обнаруженные ими бреши в прошивке. К слову, в заявлении MikroTik говорится, что для обычных пользователей эти уязвимости, по большому счету, не представляют опасности. Но им тоже рекомендовано установить новые патчи.

Вероятно, в зоне риска в первую очередь частный бизнес, а также компании с госучастием и различные госструктуры. В российском госсекторе техника MikroTik используется до сих пор.

В начале сентября 2026 г. CNews писал, что из-за ужесточения правил нацрежима на госзакупках сократилось количество российских брендов. В то же время «Росэлторг» по итогам первой половины 2026 г. зафиксировал, что объем процедур с указанием российского бренда или отечественного производства сократился примерно на 97% год к году (с 981 млн до 28,8 млн руб.), а их доля в выбранной НМЦ (совокупная начальная максимальная цена, по которой заказчик готов заключить сделку) снизилась с 26,1% до 1,3%.

К примеру, при закупках коммутаторов чаще всего фигурировали тайваньский производитель D-Link, китайский TP-Link, российский Eltex, китайский Huawei и американский Cisco. При закупках маршрутизаторов выросло количество процедур у гонконгского Keenetic, латвийского MikroTik, TP-Link, Huawei и Cisco. Российский Eltex упоминался в два раза реже.