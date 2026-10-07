CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Финансовые результаты Телеком Интернет E-commerce Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе ИТ в торговле
|

Европа обложит спецналогом Apple, Google и Facebook* и других американских ИТ-гигантов

Еврокомиссия изучает новый механизм обложения налогом крупных компаний, чтобы вытянуть побольше денег из американских технологических гигантов. Европейские чиновники планируют увеличить налогообложение последних, не выставляя их отдельной категорией. Замысел предполагает, что будет введен ежегодный фиксированный взнос для всех фирм, которые зарабатывают в Евросоюзе больше 100 млн евро в год, а этой компании Apple, Google Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России).

Введения налога

Европейский союз (Евросоюз) планирует отдельный налог для американских технологических корпораций, пишет Financial Times.

В октябре 2026 г. Брюссель рассматривает возможность налогообложения крупных американских технологических групп (Big Tech) путем расширения сбора для крупных корпораций. Цель - увеличить доходы Евросоюза, избежав при этом негативной реакции со стороны администрации Дональда Трампа (Donald Trump). По данным Reuters, Европейская комиссия работает над новыми способами получения большего дохода от таких компаний, как Apple, Google и Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) она же владеет Facebook* (принадлежит организации Meta*, которая признана экстремистской на территории России), не выделяя их отдельно.

belgique_-_bruxelles_-_schuman_-_berlaymont_-_01_1.jpg
Wikipedia
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия

Брюссель рассматривал изменения в своем предложении «Корпоративный ресурс для Европы» (CORE). Согласно этой инициативе, все компании, работающие в Евросоюзе и имеющие годовой доход более 100 млн евро (примсерно $112,32 млн), должны уплачивать ежегодный единовременный налоговый взнос.

В нынешнем виде CORE предусматривает фиксированный ежегодный сбор в размере от 100 тыс. до 750 тыс. евро. Такие суммы охватывают лишь небольшую часть прибыли крупных многонациональных компаний.

Позиции внутри Европы

Чиновник Евросоюза в разговоре с Financial Times пояснил логику обсуждаемых изменений: «Некоторые столицы Евросоюза выступают против чисто цифрового налога, поскольку не хотят расстраивать американцев, а многие другие выступают против CORE. Решение заключается в том, чтобы расширить налог, чтобы он охватывал практически все крупные компании».

Представитель Европейской комиссии (Еврокомиссия) заявил Reuters: «Еврокомиссия по-прежнему готова поддержать Совет Евросоюза и Европейский парламент в достижении соглашения по новому пакету собственных ресурсов. Поскольку они имеют важное значение для обеспечения надлежащего финансирования наших общих приоритетов в течение следующего десятилетия».

Угрозы со стороны США

Президент США Дональд Трамп в июне 2026 г. угрожал ввести 100% пошлину на все товары из любой страны, которая будет взимать налог на цифровые услуги с американских компаний, информировал CNews.

Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры
Почему бизнес переходит от замены техники к построению инфраструктуры Импортонезависимость

Офис торгового представителя США давно предупреждает европейские страны о возможных ответных тарифах в случае введения подобных налогов.

Американская сторона утверждает, что такие сборы дискриминируют компании из США, которые доминируют в технологическом секторе во всем мире.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти меняют правила. Онлайн-сервисы не будут проходить жесткий отбор, чтобы стать официальной цифровой платформой

Иски на четверть миллиарда выкатили знаменитому российскому производителю спецсредств связи для Минобороны

Под угрозой крупнейшая инвестиция Google в Европе. Финские власти остановили стройку двух ЦОДов

Финансирование «Экономики данных» сократили на 28 миллиардов. Зато усилили цифровое госуправление и кибербезопасность

Российские лидеры оптимизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2026

Власти продолжат поддержку отечественной радиоэлектроники. До 2029 года выделят 35,7 миллиардов субсидий

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще