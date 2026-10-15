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Власти обяжут использовать российский алгоритм шифрования «Кузнечик» во всех смартфонах с 5G

Минцифры России предложило обязать производителей 5G-смартфонов добавить поддержку российского криптографического алгоритма «Кузнечик» (ГОСТ Р 34.12-2015). Требование планируют ввести к 2032 г., чтобы дать компаниям около шести лет на подготовку. Инициатива касается только устройств с поддержкой сетей 5G. Детали контроля исполнения пока не раскрываются.

Внедрение шифрования трафика

«Кузнечик» станет обязательным для всех 5G-смартфонов в России с 2032 г., пишет РБК со ссылкой на проект приказа Минцифры России о требовании к применению абонентских терминалов сетей стандарта 5G.

В октябре 2026 г. Минцифры предложило обязать все смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения использовать российский криптографический алгоритм «Кузнечик». Соответствующее требование закреплено в проекте приказа министерства и должно вступить в силу с 1 марта 2032 г. Производителям отводится около шести лет на подготовку.

«Кузнечик» представляет собой российский алгоритм блочного шифрования, установленный национальным стандартом России (ГОСТ Р) 34.12-2015. В сетях 5G его предполагается применять для шифрования трафика и проверки целостности данных с использованием механизмов non-access stratum encryption algorithm 7 (NEA7) и new integrity algorithm 7 (NIA7), писал CNews.

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Минцифры обяжет все 5G-смартфоны в России использовать алгоритм шифрования «Кузнечик» с 2032 г.

Для реализации алгоритма в устройствах потребуется либо добиться встраивания его в продукцию иностранных производителей чипов (в частности, Qualcomm и Unisoc), либо дождаться появления на рынке конкурентоспособных российских микросхем с поддержкой отечественного шифрования.

Технические ограничения

Основная сложность носит аппаратный характер. Шифрование мобильного соединения выполняется непосредственно в чипе модема. В зарубежных модемах Qualcomm и Unisoc российского алгоритма 15 октября 2026 г. нет. Добавить его посредством обычного обновления программного обеспечения (ПО) или замены SIM-карты невозможно: для массовых смартфонов необходима аппаратная реализация «Кузнечика» в самом модеме. Дополнительную трудность создает и то, что алгоритм не входит в международный стандарт мобильной связи 3GPP.

В Минцифры подчеркнули, что отечественное шифрование будет активироваться только при одновременной поддержке со стороны смартфона и базовой станции. До 1 марта 2032 г. зарубежные устройства без поддержки российского алгоритма смогут работать в сетях 5G в штатном режиме, используя существующие решения, включая аdvanced encryption standard (AES) - стандарт продвинутого шифрования, также известный как Rijndael.

Оценка сроков и текущая ситуация

Генеральный директор производителя базовых станций «Сигналтек» Алексей Алясев полагает, что реализация технологии в смартфонах возможна не ранее 2030 г. и потребует существенных затрат. При такой оценке между появлением готовых решений и сроком вступления требований в силу останется не более двух лет.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Российская инфраструктура готова лишь частично. Отечественные базовые станции уже поддерживают шифрование «Кузнечик» программно, однако для защиты радиоканала оборудование потребуется доработать. Это займет один-два года и потребует сотен миллионов рублей.

Что произойдет после вступления новых требований в силу с уже выпущенными iPhone и Android-смартфонами в России, 15 октября 2026 г. неизвестно. В Минцифры обещают позже уточнить порядок их применения.

Антон Денисенко

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