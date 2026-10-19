Центробанк и коммерческие банки России начали охоту за продавцами криптовалюты

Российские банки начали бороться со схемой арбитража, предполагающей покупку USDT на криптоплощадках стран СНГ с последующей продажей за наличные рубли в России. Cхема стала популярна на рынке в 2026 г. Центробанк России, по словам представителя регулятора, видит в ней высокие риски легализации внутри страны денежных средств «неустановленного происхождения». По словам экспертов, популярность этой схемы арбитража уже сокращается, в том числе из-за усиленного внимания банков к подобным операциям.

Махинации с криптой теряют популярность

Центробанк России и банки начали пресекать схему с продажей крипты за наличные, пишет РБК.

В октябре 2026 г. российские банки начали противодействовать схеме арбитража, предполагающей покупку USDT на криптоплощадках стран Содружества Независимых Государств (СНГ) с последующей продажей за наличные рубли в России.

USDT - это стейблкоин Tether, криптовалютный токен, стоимость которого должна оставаться близкой к $1. Его используют для переводов, торговли, хранения средств в долларовом эквиваленте и расчетов между криптосервисами.

По информации РБК, схема получила широкое распространение на рынке в 2026 г. Центробанк видит в ней высокие риски легализации денежных средств неустановленного происхождения.

Суть схемы

Согласно описанию, схема работает следующим образом. Физическое лицо переводит средства из российского банка в белорусский либо вносит наличные сразу на счет в Белоруссии.

Затем пополняет счет на официальной бирже в Белоруссии, Киргизии или другой стране СНГ, где криптовалюта легализована либо находится в серой зоне, и приобретает USDT.

Unsplash - Jievani Weerasinghe Схема продажи криптовалюты за наличные теряет обороты из-за внимания Центробанка России

Далее криптовалюту продают за наличные в России через местные криптообменники. Полученные средства либо вносят на счет в российском банке, либо оставляют в наличной форме, после чего цикл повторяется. Сам же арбитражер зарабатывает на разнице между безналичным и наличным курсом USDT.

По словам генерального директора Sun Crypto Management Егора Виноградова, типичный цикл выглядит так: утром отправляется пара миллионов в Минск, к обеду USDT сдается в обменнике, вечером наличные вносятся через банкомат. При отсутствии претензий со стороны банка за неделю можно совершить 3-4 таких круга. Сооснователь белорусской криптоплатформы WhiteBird Сергей Черечень отметил, что доходность одного цикла может составлять 2% и более. Формально отдельные операции в данной схеме не являются нелегальными, подчеркнул эксперт.

Действия банков

По словам автора Telegram-канала «Тот самый 115-ФЗ» Сергея Юдакова, банки блокируют клиентам-физлицам операции по переводу на белорусские криптобиржи, если перед этим фиксируется взнос аналогичной суммы в наличной форме. Снять блокировки часто невозможно: российские криптообменники не предоставляют надлежащим образом оформленные документы, что затрудняет доказательство реальности сделки.

Правовая оценка

Юрист White Stone Елизавета Лобутева отметила, что арбитраж как таковой в октябре 2026 г. является известным способом заработка на крипторынке и сам по себе не запрещен. Однако полностью «белой» ее эксперт не называет.

Партнер «АНП Зенит» Рамис Абянов указал, что вопросы возникают на этапе продажи криптовалюты за наличные. С 1 сентября 2026 г. в России вступили в силу закон о цифровых валютах и изменения в закон о валютном регулировании, относящие криптовалюту, включая USDT, к валютным ценностям, предупреждал CNews. Каждая ее продажа квалифицируется как валютная операция. Физическое лицо-резидент обязано рассчитываться по валютным операциям через свой банковский счет. Формально исключений для продажи криптовалюты за наличные закон не содержит. При оплате долларами риск выше, поскольку расчеты между резидентами должны производиться только в рублях.

Размеры штрафов

По информации РБК, официальных разъяснений Минфина, Центробанка и ФНС, а также судебной практики пока нет, поэтому схема продолжает функционировать.

Вместе с тем у ФНС уже есть формальное основание оштрафовать продавца крипты по перой части статьи 15.25 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России, писал CNews.

Штраф составляет от 20% до 40% суммы каждой сделки, срок давности - два года.

Поскольку схема работает по кругу, сумма штрафа может многократно превысить заработок. Например, миллион рублей, прокрученный десять раз, дает 200-300 тыс. руб. маржи, а потенциальный штраф - до 4 млн руб.

Дальнейшие перспективы

По оценкам экспертов РБК, популярность схемы уже сокращается из-за усиленного внимания банков. С 1 июля 2027 г. она, по прогнозам участников рынка, полностью утратит работоспособность. С этой даты закон о цифровых валютах запретит покупку USDT напрямую у площадок СНГ через российский банк с последующей продажей за наличные по прежней схеме: потребуется участие организаций, допущенных на российский рынок.