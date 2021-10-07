CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Госрегулирование Телеком Интернет ИТ в госсекторе Техника
|

В США сделали «антикапиталистический» интернет, который можно «собрать на коленке» во времена произвола властей

Американские активисты тестируют ячеистые сети для моментального развертывания интернета во время гражданских беспорядков. Они собираются из подручных материалов и могут стать альтернативой решений телекоммуникационных конгломератов.

Проект Mycelium Mesh

Американский проект Mycelium Mesh тестирует интернет-сети DIY (от англ. Do It Yourself, сделай сам), которые можно в короткий промежуток времени развернуть на деревьях или фонарных столбах во время политической демонстрации. Предполагается, что разработка поможет избежать блокировки доступа к интернету со стороны правительства и даст возможность сообщить о происходящем, когда основные точки доступа перестают работать. Об этом сообщает журнал Vice. Название Mycelium Mesh видимо отсылает нас к наименованию разветвленной грибной корневой системы.

Независимая ячеистая сеть (off-grid mesh network) представляет собой взаимосвязанные маршрутизаторы, которые выступают узлами связи. У такой сети нет центрального провайдера. Узлы сети работают друг с другом для обеспечения покрытия интернета на большой территории, чего не может обеспечить домашняя сеть. Такая сеть уже была создана, например, в лагере возле мэрии Нью-Йорка в разгар протестов против насилия со стороны полиции летом 2020 г.

Угроза со стороны правительства

Во время гражданских беспорядков власти могут отключить установленные коммерческие ячеистые сети: сообщить о происходящем невозможно, а люди в полицейской форме призывают вернуться граждан в свои дома. Это может произойти не только в США. Например, в феврале 2021 г. военная диктатура Мьянмы (ранее Бирма) отключила телекоммуникации на территории большей части страны во время государственного переворота. «Это отключение интернета не происходит в ситуации, когда все идет хорошо. Они подавляют протесты, убивают мирных жителей. Вы живете в страхе, что ночью с вами что-то может случиться. И вы думаете: если нет интернета, вы не можете разговаривать со своими друзьями или коллегами о том, что происходит», — сказал Wired UK бирманский правозащитник. По данным исследовательской компании Top10VPN, с 2019 г. 45 стран отключали интернет 239 раз.

«Есть более чем достаточно примеров, чтобы продемонстрировать, что государство будет делать такие вещи, если ему это нужно для сохранения контроля», — отметил Марлон Каутц, организатор и разработчик проекта. Кроме того, он отмечает, что доступ к интернету может быть ненадежным во время массовых мероприятий, музыкальных фестивалей, когда сеть перегружена, или погодных условий, например, в сильную грозу.

Из аккумуляторов от вейпа

Проект Mycelium Mesh надеется устранить заявленную проблему и создать децентрализованную автономную ячеистую сеть для текстовой связи, которую можно было бы быстро развернуть во время перебоев с доступом в интернет по вине правительства или стихийных бедствий. Кроме того, это поможет уменьшить коллективную зависимость от телекоммуникационных конгломератов, таких как Spectrum и Verizon.

02.jpg

Американские активисты проектируют независимую ячеистую сеть для обеспечения связи во время гражданских беспорядков

Активисты обещают, что узлы сети будут дешевыми и смогут работать независимо от электросети. В настоящее время проект нацелен на узлы ESP32 + Lora, доступные на eBay, Banggood, Aliexpress.

Кроме того, они могут быть изготовлены из подручных материалов: во время полевых испытаний в Атланте собранные узлы питались от аккумуляторных батарей из одноразовых вейпов. С помощью них удалось отправить и получить текстовые сообщения на расстоянии свыше 20 км.

Антикапиталистическая работа

Проект Mycelium Mesh все еще находится на относительно ранней стадии разработки. Сообщения не зашифрованы, и модель не готова для длительного использования. Но разработчики надеются, что их модель с открытым исходным кодом будет способствовать сотрудничеству между кодировщиками-единомышленниками. Код для Mycelium Nodes пишется на C и C++ и прошивается с помощью Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF).

«Это антикапиталистическая работа, которая не является коммерческой. Мы не пытаемся начать бизнес. Мы пытаемся использовать преимущества концепции типа с открытым исходным кодом. Так что мы не только хотим, чтобы код, который мы разрабатываем, был открытым, но и вся наша производственная модель была такой», — пояснил Каутц.

Дарья Лебедева

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS

6 главных тенденций в развитии ВРМ-систем

Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны

Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021

Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу

В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие смартфоны с экранами 90-120 Гц: выбор ZOOM

Какую мясорубку лучше купить: хиты продаж

6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств

Показать еще

Наука

Вместо темной материи найдена темная энергия — раньше ее никто не видел

Аккумуляторы из хлора: в чем преимущества новинки

Нейросети вычислили, какие полезные гены мы унаследовали от неандертальцев
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture