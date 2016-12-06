GS Group выпустил свою первую двухтюнерную HD-приставку со встроенным Wi-Fi-модулем

Холдинг GS Group представила новую цифровую телевизионную приставку GS Е521L с поддержкой телевидения высокой четкости (HDTV). Благодаря двум тюнерам современное устройство позволяет смотреть видеоконтент в высоком качестве на двух экранах одновременно. Впервые HD-приставка под брендом General Satellite оборудована встроенным Wi-Fi-модулем, что обеспечивает беспроводное подключение к домашней сети, сообщили CNews в GS Group.

Пользователи телеприставки GS Е521L получают возможность смотреть более 200 каналов оператора цифрового телевидения «Триколор ТВ». Благодаря двум тюнерам DVB-S/DVB-S2 контент можно просматривать одновременно с двух экранов — телевизора и мобильного устройства. Чтобы смотреть программы на смартфоне или планшете, необходимо установить приложение «Play.Триколор» и подключить приставку к Wi-Fi-роутеру в домашней сети.

В HD-приставку General Satellite встроен однодиапазонный 2,4ГГц Wi-Fi-модуль с поддержкой стандарта 802.11n (максимальная скорость передачи данных — 150 Мбит/c), с помощью которого устройство подключается к домашней сети беспроводным способом. Просматривать видеоконтент на втором телевизоре можно с помощью приставки-клиента под брендом General Satellite.

В основе устройства GS Е521L — микропроцессор MStar K5 и сопроцессор собственной разработки холдинга GS Group. Такое технологическое решение обеспечивает высокую скорость обработки данных и безопасность контента. Телеприставка оборудована разъемами 3,5 TRRS, USB, HDMI и цифровым аудиовыходом S/PDIF. Внешние носители можно подключить к GS Е521L с помощью USB-интерфейса. На задней панели устройства размещен разъем для подключения выносного ИК-датчика, что позволяет управлять приставкой с пульта ДУ.



Двухтюнерная HD-приставка GS Е521L со встроенным Wi-Fi-модулем

Благодаря интерактивной программной платформе Stingray TV с адаптируемым под пользователя графическим интерфейсом зритель получает возможность управлять контентом: телеприставка GS E521L поддерживает функции записи (PVR, personal video recorder) и отложенного просмотра (TimeShift). Возможность использования функций определяется правообладателем контента. Пользователям доступны сервисы: «Кинозалы «Триколор ТВ» — для просмотра киноновинок, электронный телегид (EPG) — для навигации по контенту, а также телетекст, субтитры, таймеры, игры. Функция PushVoD (загрузка фильмов из сервиса «Кинозалы «Триколор ТВ» для просмотра в любое удобное время) станет доступна абонентам после обновления программного обеспечения до последней версии и подключения к приставке внешнего записывающего устройства.

Цифровую ТВ-приставку GS E521L можно приобрести у официальных дилеров оборудования General Satellite и услуг спутникового телевидения «Триколор ТВ».