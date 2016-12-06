МТС запустила приложение на Apple TV

МТС объявила о запуске приложения МТС ТВ на Apple TV. Как рассказали CNews в компании, это первое приложение в Apple TV, в котором доступен ТВ-стриминг с более чем 130 телеканалами, и сервис видео по запросу одновременно - более 300 фильмов, более 90 популярных зарубежных и российских сериалов и другой контент.

Возможности владельцев телевизионной приставки Apple возросли благодаря поддержке приложения МТС ТВ - сервиса, предлагающего по низкой цене сотни телеканалов и каталог фильмов. Приложение работает не обособленно: в распоряжении пользователей МТС ТВ остаются все уже имеющиеся подписки и покупки. Начав в МТС ТВ просмотр фильма на смартфоне или ПК, завершить его можно на телевизоре, к которому подключена Apple TV.

С выходом на Apple TV стоимость предложений МТС ТВ не изменилась. По-прежнему подписку на базовый пакет из 130 с лишним телеканалов можно оформить всего на день, и это стоит 15 руб. Фильмы могут быть еще дешевле: минимальная их цена – 10 рублей. В зависимости от предпочтений пользователя, за покупки можно расплатиться со счета мобильного номера, привязанного к МТС ТВ, любой банковской картой или именно той картой, которая привязана к Apple ID.

Изначально на приставках Apple TV использовалась модифицированная версия операционной системы для персональных компьютеров той же компании. Однако уже со второго поколения «яблочная» приставка перешла на iOS, платформу для мобильных гаджетов Apple.