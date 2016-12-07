«Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Техносерв» модернизировали радиорелейную линию связи между Сахалином и материком

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, завершила проект по модернизации морского участка пролета радиорелейной связи между островом Сахалин и материковой частью Хабаровского края в рамках контракта с оператором проекта «Сахалин-1» — компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». В результате выполненного проекта пропускная способность служебной радиорелейной линии связи была увеличена в 3 раза, сообщили CNews в «Техносерве».

С учетом масштаба проекта «Сахалин-1», а также сложных природно-климатических условий, «Эксон Нефтегаз Лимитед» приняла решение о модернизации существующей беспроводной линии связи до уровня, соответствующего текущим бизнес-задачам проекта. Исполнителем работ стал «Техносерв», имеющий большой опыт выполнения подобных проектов как для предприятий нефтегазового сектора, телеком-операторов, так и госструктур и промышленных предприятий.

Специалистами интегратора была проведена модернизация радиорелейной линии связи на морском участке канала связи, соединяющего Береговой центр подготовки Чайво на Сахалине и нефте-отгрузочный терминал в населенном пункте Де-Кастри, расположенном в Хабаровском крае. Длина линии на морском участке составила 22 км.

В ходе проекта была выполнена замена существующего радиорелейного оборудования на современное решение магистрального уровня NEC 5000IPS на каждом из двух объектов для организации связи. Специалисты «Техносерва» провели инсталляцию, настройку станционного и каналообразующего оборудования, замену антенного оборудования, тестирование волноводного кабеля, проверку работы сервисов и технологической связи.

Особого внимания потребовала настройка (юстировка) антенн для получения максимального уровня сигнала. Отдельным блоком выполнена замена радомов антенн (антенных обтекателей), предназначенных для защиты антенны от влияний климатических факторов, снижения ветровых нагрузок на антенну, защиты от дождя и снега, а также эрозионного воздействия.

«Для организации радиорелейной связи между двумя разделенными проливом объектами специалистам пришлось разделиться на две независимые группы и координировать свои действия в условиях практически полного отсутствия доступных средств связи. При этом сложное расположение объекта на Сахалине потребовало создания полевого лагеря, — рассказал Борис Бородянский, вице-президент по продажам компании «Техносерв». — По итогам проекта энергетика линии соответствует расчетной, работы выполнены с учетом минимизации времени прерывания сервисов. Мы признательны компании “Эксон Нефтегаз Лимитед” за оказанную организационную поддержку, а также совместную работу».

«Обновленная линия связи является основной артерией передачи информации между разделенными водами Невельского пролива объектами проекта “Сахалин-1”, — сообщил Евгений Горбаченко, ENL IT Technical services & Operations Supervisor. — Суровый климат и тяжелые географические условия требуют не только применения современных технологий, но и определяют высокие требования к квалификации специалистов и безопасным методам ведения работ».