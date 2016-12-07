GS Group представил новые HD-приставки со встроенным твердотельным диском

Холдинг GS Group представил две новые двухтюнерные цифровые телевизионные приставки GS В531М и GS В532М с поддержкой телевидения высокой четкости (HDTV) и встроенным твердотельным накопителем. Приставки обладают одинаковыми функциями, но предназначены для разных групп пользователей: GS В531М создана для абонентов оператора цифрового телевидения «Триколор ТВ», участвующих в программе обмена оборудования, а GS В532М — для тех, кто подключается к оператору впервые, сообщили CNews в GS Group.

Главное отличие новых приставок GS В531М и GS В532М от устройств General Satellite предыдущих поколений — встроенный твердотельный накопитель. Такое решение в компании используют впервые. Память объемом 8ГБ позволяет загружать фильмы (PushVOD) из сервиса для просмотра киноновинок «Кинозалы “Триколор ТВ”» для просмотра в любое удобное время. Встроенный накопитель также дает возможность, не подключая дополнительно USB-накопитель, записывать видеоконтент (функция PVR, personal video recorder), ставить передачу или фильм на паузу или перематывать запись, чтобы вернуться к интересному моменту (функция TimeShift). Пользователям также доступны электронный телегид (EPG) для навигации по контенту, а также телетекст, субтитры, таймеры и игры. Благодаря приложению Tricolor TV Magazine телезрителям открыт доступ к материалам одноименного журнала. Приложение «Галерея» позволит просматривать на экране телевизора файлы (в форматах JPG, BMP, PNG) с внешних носителей.

Обе ТВ-приставки сконструированы на базе современного микропроцессора MStar K5 и сопроцессора собственной разработки холдинга GS Group. Устройства оборудованы двумя тюнерами DVB-S/DVB-S2. Для пользователя это означает возможность смотреть видеоконтент на двух экранах одновременно: один тюнер транслирует ТВ-программу на телевизор, другой — на второй телевизор или любое мобильное устройство. Для просмотра программ с планшета или смартфона достаточно подключить приставки к Wi-Fi-роутеру в домашней сети. Обладатели приставки-клиента под брендом General Satellite могут просматривать видеоконтент и на втором телевизоре.

«Новые современные устройства General Satellite со встроенной памятью делают телевидение более персонализированным, позволяя зрителям самим ранжировать ТВ-контент и формировать программу передач, исходя из собственных предпочтений. GS Group стремится обеспечить телезрителей по всей России самым современным оборудованием для просмотра ТВ в формате высокой четкости», — подчеркнул директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков.

Абоненты оператора «Триколор ТВ» могут приобрести приставку GS В531М по льготной цене, обменяв свое старое SD-устройство по программе «трейд-ин». GS В532М также уже доступна у официальных дилеров оборудования General Satellite и услуг спутникового телевидения «Триколор ТВ».