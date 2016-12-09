«Ростелеком» подключил по технологии PON жителей коттеджного поселка «Рабочий» в городе Волжском

«Ростелеком» в Волгоградском регионе подключил посёлок Рабочий в г. Волжском по технологии PON (Passive Optical Network — технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, предполагающая прокладку оптического кабеля непосредственно до домовладения абонента). Для реализации проекта в рамках собственной инвестиционной программы специалисты компании проложили более 22 км волоконно-оптического кабеля, выполнили работы по монтажу и настройке оборудования общей ёмкостью более 200 точек подключения и пропускной способностью 20 Гбит/с, сообщили CNews в «Ростелекоме».

Оценить возможности технологии PON уже смогли жители более ста домохозяйств в поселке «Латошинка», которые могут пользоваться высокоскоростным доступом в интернет, просматривать до 290 каналов «Интерактивного телевидения», более 60 из которых транслируются в HD-качестве. Теперь к ним присоединяются новые абоненты «Ростелекома» в п. Рабочий.

«Обеспечение оптикой районов малоэтажной застройки — один из ключевых проектов компании в 2016 году. “Ростелеком” продолжает развиваться и инвестировать в строительство оптоволоконных линий не только в многоэтажном секторе, но и в коттеджных поселках города и области, — указал Алексей Сморжевский, технический директор Волгоградского филиала «Ростелекома». — В ближайшей перспективе мы планируем расширить географию проекта в нашем регионе».

Сейчас жителям области доступно пакетное предложение по акции «Максимум выгоды». Доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и пакет из 124 каналов «Интерактивного ТВ» можно подключить за 800 руб./мес. по промо-тарифу. По истечении 365 дней оплата будет производиться по 1000 руб./мес.

Узнать техническую возможность, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Волгоградского филиала компании «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, на сайте компании volgograd.rt.ru.