«Триколор ТВ» представил новые каналы обслуживания абонентов

«Триколор ТВ» объявил о запуске новых каналов обслуживания клиентов. Как рассказали CNews в компании, теперь абоненты оператора могут получить специализированную помощь онлайн, используя один из популярных мессенджеров или просто написав сообщение в официальную группу «Триколор ТВ» в социальной сети.

В рамках реализации политики повышения качества обслуживания абонентов в декабре 2016 г. «Триколор ТВ» запустил новые каналы обратной связи: с помощью мессенджеров WhatsApp и Viber, а также в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.

Чтобы начать общение с техническим специалистом оператора в мессенджере, абоненту необходимо добавить в список контактов мобильного телефона номер Службы поддержки абонентов «Триколор ТВ» +7 911 101 0123 и отправить сообщение с описанием возникшей проблемы или вопроса. Специалисты отвечают на обращения в режиме 24/7.

Также специализированную помощь можно получить, написав личное сообщение в официальное сообщество «Триколор ТВ» в социальных сетях «ВКонтакте» (vk.com/tricolor_tv) или Facebook (facebook.com/tricolortv).

Алексей Карпов, директор по продажам и абонентскому обслуживанию, отметил: «Триколор ТВ» заботится о повышении качества обслуживания абонентов и стремится создать максимально комфортные условия для получения абонентами быстрой и эффективной консультации, связанной с оплатой, поиском телеканалов или по любым другим вопросам, затрагивающим вещание оператора. Так, с момента создания в 2015 году фирменной сети «Триколор ТВ» мы увеличили ее охват в 4 раза. Теперь 80% абонентов могут получить консультацию специалиста в фирменном магазине. Кроме того, мы активно развиваем новые каналы обслуживания. Например, за два года число обращений абонентов через Skype увеличилось в 7,5 раз, а благодаря внедрению автоматизированной системы обработки голосовых обращений в 60% случаев абонент получает необходимую информацию автоматически, не дожидаясь ответа специалиста Контактного центра. Исследования показали, что мессенджерами пользуются порядка 60% обладателей смартфонов. Поэтому в декабре мы запустили новые каналы — WhatsApp, Viber, ВКонтакте и Facebook. Сейчас работаем над реализацией обслуживания в социальной сети «Одноклассники.ru», а в будущем, возможно, начнем обслуживание в Twitter».

Помимо обращения по новым каналам обслуживания, абоненты оператора могут получить консультацию, связавшись со специалистом службы поддержки абонентов в онлайн-чате, через контактный центр или совершив онлайн-звонок через Skype. Позвонить онлайн можно и с официального сайта «Триколор ТВ», там же можно заполнить анкету технической поддержки или задать вопрос виртуальному помощнику.