Единым телеизмерителем выбран «ТНС Гэллап Медиа»

По результатам ключевого заседания Комиссии по телеизмерениям, прошедшего в телецентре «Останкино», уполномоченной организацией по исследованию объема зрительской аудитории телеканалов в России единогласно выбран «ТНС Гэллап Медиа».

Согласно принятым поправкам в федеральные законы «О СМИ» и «О рекламе», с 2017 г. осуществлять телеизмерения должна уполномоченная компания, которая будет ежегодно предоставлять отчет о проведенных исследованиях, а также публиковать его на своем официальном сайте. «Роскомнадзор» организовал работу по исполнению данных законов.

В соответствии с правилами по отбору организации, была образована Комиссия, возглавляемая руководителем «Роскомнадзора» Александром Жаровым. В состав Комиссии были включены представители ведомства, а также главы крупнейших телехолдингов и отраслевых объединений.

14 сентября 2016 г. состоялось первое заседание комиссии, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся условий, сроках проведения отбора, а также количестве организаций. Для участия в отборе подали документы 4 организации: «ТНС Гэллап Медиа», «ФортЛайн», «Медиа Хилс» и «Ромир Панель».

Проведенная процедура выбора единственной уполномоченной организации на трехлетний срок обеспечивает открытость, прозрачность и достоверность данных, полученных в результате исследований объема зрительской аудитории телеканалов при их последующем применении при размещении на телеканалах рекламы.