МТС разогнала мобильный интернет в Ленске

Телекоммуникационный оператор МТС перевел телеком-инфраструктуру города Ленска республики Саха (Якутия) на собственную «оптику», в результате чего скорость мобильного интернета для жителей города выросла в два раза — до 50 Мбит/c. Об этом CNews сообщили в МТС.

В рамках масштабной программы строительства в 2016 г. оператор запустил новый участок внутризоновой линии ВОЛС, позволивший соединить телекоммуникационную инфраструктуру города Ленска с ранее построенной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по направлению Тында — Нерюнгри — Нижний Куранах — Мирный, связавшей региональную сеть с магистральной транспортной сетью МТС. Благодаря переходу с арендованного канала емкостью в 100 Мбит/c на собственную «оптику» — в 10 Гбит/c — специалистам МТС удалось увеличить пропускную способность сети в 10 раз.

«Активное развитие линий связи в условиях растущих объемов передачи данных является для нас стратегически важным направлением работы. Сегодня наша оптическая сеть — одна из самых обширных в республике, что позволяет нам активно развивать мобильный интернет и современные телеком-сервисы в регионе для удовлетворения возросших потребностей наших абонентов. К примеру, после перехода на “оптику” и, как следствие, увеличения скорости мобильного интернета потребление интернет-трафика в городе Ленске за первую неделю увеличилось в двое. Так, в будущем году мы планируем продолжить развитие транспортной инфраструктуры в регионе. В перспективе — строительство оптических линии, в том числе в удаленные труднодоступные населенные пункты республики», — рассказал директор МТС в республике Саха (Якутия) Константин Зимин.

В настоящее время сеть МТС доступна для более чем 80% населения республики Саха (Якутия). При этом мобильным интернетом могут воспользоваться порядка 65% жителей региона в 63 населенных пунктах. Сеть «четвертого поколения» МТС действует в 25 населенных пунктах — Якутск, Нерюнгри, Ленск, Беркакит, Кангалассы, Серебрянный Бор, Чульман, Нижний Бестях, Жатай, Марха, Маган, Мирный, Пригородный, Павловск, Тюнгюлю, Ой, Ытык-Кюель, Хатассы, Октемцы, Майя, Намцы, Борогонцы, Улахан-Ан, Чурапча и Покровск. Так, сеть 4G доступна для более чем 60% населения республики.