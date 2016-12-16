Viasat впервые запускает голливудские сериалы

Группа компаний Viasat, предоставляющая платные телеканалы на территории России и стран СНГ, намерена в 2017 г. значительно изменить программную сетку своих телеканалов. Перемены ожидают два ключевых канала премиального пакета Viasat Premium HD: TV1000 Premium HD и TV1000 Megahit HD, контент которых существенно расширится, сообщили CNews в Viasat.

Так, с января 2017 г. в репертуаре Viasat впервые в истории группы компаний появятся сериалы. Свежие эпизоды голливудских сериалов будут появляться на российских телеэкранах на следующий день после их премьеры в США на канале TV1000 Premium HD, входящем в премиальный пакет Viasat Premium HD. Планируется еженедельный показ новых эпизодов каждого сериала с предварительным повтором предыдущей серии, рассказали в компании.

Старт нового для Viasat формата будет дан 7 января 2017 г. с сериалами «Настоящий гений» (Pure Genius), новым 6 сезоном «Гримм» (Grimm) и «Изумрудный город» (Emerald City). Весной репертуар TV1000 Premium HD дополнят: новый 5 сезон сериала «Карточный домик» (House Of Cards) и 1 сезон «Чёрный список: Искупление» (The Blacklist: Redemption).

«В России востребованность сериалов стабильно растет: если в 2013 году отечественный зритель проводил на киносериальных каналах 38 минут в день, то данные за январь-октябрь 2016 года показывают скачок до 66 минут в день. Стараясь наилучшим образом удовлетворить потребности нашей аудитории к высокому качеству контента, мы решили впервые в нашей истории закупить новые сезоны как хорошо известных американских сериалов, так и совершенно новые сериалы. Также каналы пакета Viasat Premium HD продолжат радовать абонентов новыми фильмами от голливудских киностудий: мы планируем увеличить контентную составляющую на 30%, — сообщил генеральный директор группы компаний Viasat Алексей Кроль. — Мы ожидаем существенного роста интереса абонентов к нашему премиальному пакету в 2017 году».

Любители сериалов смогут просматривать не только новые серии, но и все прошлые сезоны через онлайн-сервис TV1000Play. Подписчики премиального пакета Viasat Premium HD получают бесплатную возможность пользования данной услугой. То же касается просмотра фильмов и программ 11 линейных каналов семейства Viasat на любом устройстве (планшет, смартфон, компьютер, Smart TV и пр.). При отсутствии технической возможности подключения пакета Viasat Premium HD зритель может за дополнительную плату оформить подписку на TV1000Play.

«Каналы TV1000 Premium HD и TV1000 Megahit HD меняют концепцию. Первый становится каналом нового кино: здесь будут выходить фильмы, недавно шедшие в кинопрокате, в репертуаре будут идти ленты не старше двух-трех лет. Канал TV1000 Megahit HD становится каналом мировых блокбастеров, вечнозелёных хитов, больших кинофраншиз — фильмов, которые хочется пересматривать снова и снова», — указали в группе компаний.

Также со следующего года Viasat вводит «умную» систему программирования: контент TV1000 Premium HD будет распределяться по смысловым блокам, в частности, связанным с тематикой транслируемого сериала. Так, например, до и после показа очередной серии «Гримм» в эфирную сетку будут поставлены фильмы мистическо-приключенского жанра: «Последний охотник на ведьм», «Гордость и предубеждение и зомби», «Ужастики» и другие триллеры. Для тех, кто предпочитает фильмовой контент, телеканал TV1000 Megahit HD предложит абоненту пакета Viasat Premium HD к просмотру блокбастеры.

Помимо запуска сериалов, Viasat продолжает расширять фильмовой контент. Так, в январские каникулы TV1000 Premium HD впервые покажет на российских телеэкранах самый свежий фильм о приключениях Джеймса Бонда «Спектр», а спустя некоторое время канал TV1000 Megahit HD представит полную ретроспективу «бондианы». Далее репертуар TV1000 Premium HD пополнят новый «Бен-Гур» от Тимура Бекмамбетова, новейший ремейк «Великолепной семёрки» и другие фильмы.

При расширении предоставляемых возможностей Viasat принял решение снизить абонентскую плату на премиальный пакет Viasat Premium HD с p400 до p299 в месяц.