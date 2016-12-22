СХД Depo Storage 33AV на базе ПО Raidix обеспечивает непрерывность вещания на телеканале «Вместе-РФ»

Компании «Депо Компьютерс» и «Рэйдикс» объявили о поставке системы хранения данных Depo Storage 33AV на базе ПО Raidix для ИТ-инфраструктуры телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ». Внедрение системы хранения на базе технологий Raidix позволило телеканалу оптимизировать техническую платформу для обеспечения прямых видеотрансляций, сократить сроки подготовки видеоматериалов и гарантировать отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры «Вместе-РФ», сообщили CNews в «Рэйдикс».

«Вместе-РФ» начал вещание 27 апреля 2013 г. В эфире телеканала — прямые трансляции заседаний палаты и комитетов, парламентских слушаний, мнения авторитетных комментаторов, новости регионов и зарубежья, научно-популярные передачи, документальные фильмы и многое другое. Основная задача телеканала — своевременное и разностороннее освещение значимых событий как в общероссийских масштабах, так и на уровне конкретных регионов, где формируются экономические, социальные и культурные тенденции развития страны.

Для проведения многочасовых трансляций, хранения и обработки видеоматериала с нескольких камер высокого разрешения без потерь и со стабильно высокой производительностью ИТ-службе телеканала требовалась система хранения данных. Выбор «Вместе-РФ» пал на программно-аппаратный комплекс Depo Storage 33AV, разработанный на базе технологий Raidix.

Одной из ключевых задач ИТ-инфраструктуры телеканала стало обеспечение высокоскоростного доступа к большим объемам видеоматериала с минимальными инвестициями. СХД, ранее используемые на «Вместе-РФ», обнаруживали узкие места на том или ином технологическом этапе и зачастую не обеспечивали необходимого уровня производительности и качества обслуживания, отметили в компании.

Технология Raidix в рамках комплексного решения Depo Storage 33AV удовлетворила требованиям производительности и отказоустойчивости и, по отзыву заказчика, обеспечила удобство управления ресурсами хранения.

Как отмечается, решение на базе Raidix обеспечивает: передачу видео высокого разрешения с нескольких камер без потери кадров; доступность данных на уровне 99,9999; балансировку производительности за счет технологии QoSmic, позволяющей задать приоритет по активным клиентским приложениям; полную отказоустойчивость за счет использования уровней RAID 6 (с двумя контрольными суммами) и 7.3 (с тремя контрольными суммами).

Масштабируемую систему Depo Storage 33AV отличают большая емкость хранения (от 2U/48 ТБ до 4U/108 ТБ), возможность подсоединения дополнительных дисковых полок, высокая производительность в RAID 6 и RAID 7.3 и поддержка нескольких потоков 2К/4К видео.

Первая поставка СХД была осуществлена в 2014 г., в 2016 г. произведены модернизация системы и обновление программного обеспечения. «Депо Компьютерс» и «Рэйдикс» осуществляют техническую поддержку инфраструктуры заказчика для обеспечения целостности данных и соблюдения программы вещания телеканала «Вместе-РФ».