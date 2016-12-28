«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру в ХМАО-Югре к новогодним нагрузкам

Сети связи «Ростелекома» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре подготовлены к повышенным нагрузкам и возможным природным воздействиям в новогодние каникулы. С 31 декабря по 9 января на объектах связи компании будет введен особый режим работы, организованы дополнительные дежурные бригады на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, технический персонал дежурных смен центра управления сетями связи прошел дополнительный инструктаж. Более 120 связистов проведут новогоднюю ночь и январские каникулы на дежурстве, сообщили CNews в «Ростелекоме».

В настоящее время более 25 аварийно-восстановительных бригад «Ростелекома» на территории Югры готовят все необходимые материально-технические средства и средства связи для предстоящих дежурств, а также занимаются обслуживанием и заправкой дизель-генераторов, которые обеспечивают автономную бесперебойную работу объектов связи: антенно-мачтовых сооружений, радиорелейных линий, необслуживаемых регенерационных пунктов, расположенных на крупных магистралях связи округа. В полную готовность приведен транспорт, а также тепловые пушки для дополнительного обогрева.

«На протяжении многих лет, благодаря своевременно проводимым организационно-техническим мероприятиям, объекты и сети связи “Ростелекома” на территории Югры в новогодние каникулы функционируют в полном объеме, — отметил Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком». — Традиционно в ночь на первое января отмечается рост потребления интернет-трафика и телеконтента более чем в два раза по региону. Важно отметить, что специалисты технической поддержки компании также круглосуточно будут принимать обращения от наших настоящих и потенциальных абонентов даже в новогоднюю ночь».

Технический персонал дежурных смен проведет праздничные дни в режиме «боевой» готовности: после оповещения диспетчером специалист по устранению аварийной ситуации должен явиться в пункт сбора в течение часа и приступить к устранению проблемы в контрольные сроки. Контрольный срок зависит от типа элемента сети и удаленности оборудования. В случае нештатной ситуации на удаленном объекте связи нормативное время прибытия бригады связистов и устранение аварии зависит от географических особенностей района и погодных условий и в среднем составляет от нескольких часов до 2-3 суток, указали в «Ростелекоме».

Связисты ожидают увеличения объема трафика на линиях связи, поддерживающих бесперебойную работу домашних телефонов. По информации компании, именно стационарная телефония в дни новогодних праздников обеспечивает наивысшую гарантию дозвона до абонента, качество и стабильность соединения.

По данным компании, нагрузка на сеть фиксированной связи Югры в новогоднюю ночь 2015-2016 выросла более чем в 10 раз, максимальное количество звонков зафиксировано в первый час Нового года: более 20 тыс. вызовов. Количество междугородных разговоров в сравнении с обычным периодом увеличивается в среднем в 5-10 раз. Анализ абонентской базы компании позволяет предположить, что и в этом году телефонные сети связи успешно «пропустят» аналогичное количество звонков.

«Ростелеком» и в новогодние праздники проводит работы по установке услуг компании по заявкам, принятым перед наступлением каникул. В течение всех праздничных дней, кроме 1 и 7 января, дежурные инсталляторы будут подключать новых пользователей к услугам: интернет, интерактивное телевидение и домашний телефон.