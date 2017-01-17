«Ростелеком» подытожил развитие телеком-инфраструктуры в ХМАО-Югре в 2016 году

«Ростелеком» объявил итоги работы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры на территории ХМАО-Югры в 2016 году. Как рассказали CNews в компании, в течение прошедшего года компания построила почти 350 километров внутригородских и внутридомовых оптических линий, обеспечив технической возможностью подключения к современным телеком-услугам еще более 35 тыс. югорских семей из 26 населенных пунктов округа, перевыполнив годовой план по объемам и темпам строительства в три раза.

В рамках строительного телеком-проекта, в 2016 г. почти 8 тыс. югорских семей из города Белоярский, поселка Ульт-Ягун Сургутского района и городского поселения Приобье Октябрьского района, впервые получили возможность пользоваться услугами связи по технологии GPON от «Ростелеком».

«Качественный и высокоскоростной доступ в сеть интернет – это именно то, что сегодня необходимо любому пользователю, независимо от того, где он проживает – в крупном городе или небольшом поселке. Поэтому мы строим сети связи по технологии GPON, и заходим с «оптикой» не только в многоэтажки или новостройки, но и в малоэтажные дома и частный сектор. Одним из важнейших для нас проектов в 2016 году стало развитие оптической сети и в коттеджных поселках округа. Благодаря чему услуги связи на качественно новом уровне впервые стали доступны для более тысячи семей, проживающих в коттеджных поселках «Дорожник» Сургутского района, «Абазарова» города Мегиона, и микрорайонах 6, 7 и 7а поселка Пойковский Нефтеюганского района, – отметил директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий Лукошков. – К концу года мы достигли очередного телеком-рекорда – более 440 тысяч югорских семей обеспечены технической возможностью подключения услуг связи по «оптике». В 2017 году мы продолжим активное строительство современных телеком-сетей, расширяя тем самым «оптическое» покрытие на территории Югры».

Помимо строительных работ, в течение 2016 г. «Ростелеком» провел поэтапную модернизацию местных радиорелейных линий связи с целью увеличения скорости доступа в сеть интернет для пользователей из 19 малых населенных пунктов ХМАО-Югры: с.Полноват, п.Верхнеказымский, с.Казым Белоярского района, с.Большой Атлым, п.Малый Атлым, п.Комсомольский, п.Большие Леуши, п. Карымкары, п.Кормужиханка, д.Большой Камень Октябрьского района, д.Алтай, д.Кама Кондинского района, п.Урманный, п.Красноленинский, п.Сибирский, с.Селиярово Ханты-Мансийского района и с.Сытомино, п.Высокий мыс, с.Тундрино Сургутского района. Связисты компании осуществили замену устаревшего оборудования на более современное и мощное, что позволило от 2 до 30 раз, в зависимости от населенного пункта, увеличить скорость доступа в сеть интернет для более 12 тыс. югорчан.

Развитие телеком-инфраструктуры на территории Югры «Ростелеком» осуществляет в следующих основных направлениях: во-первых, расширение существующих радиорелейных линий связи с целью ускорения доступа в сеть интернет; во-вторых, строительство новых волоконно-оптических линий связи по современной технологии GPON; в-третьих – это перевод на «оптику» абонентской распределительной сети в городах и поселках округа. В округе эта работа осуществляется в рамках подписанного Соглашения между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительством ХМАО-Югры и «Ростелеком». Одно из главных направлений сотрудничества — устранение цифрового неравенства и обеспечение равных возможностей для всех жителей региона в использовании современных услуг связи, включая высокоскоростной доступ в интернет.