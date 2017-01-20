«Ростелеком» расширил покрытие оптическими линиями связи на Ямале

«Ростелеком» объявил о завершении строительства волоконно-оптический линий связи к поселкам Северянин и Теремки. Как рассказали CNews в компании, поселок Северянин находится рядом с городом Новый Уренгой, Теремки являются фактически микрорайоном Салехарда. Интернет со скоростью свыше 100 Мб/с впервые пришел в эти населенные пункты. Подключение абонентов уже начались.

Работа над строительством оптики в поселки велась в несколько этапов. Сначала от близлежащего действующего узла доступа прокладывалась магистральная волоконно-оптическая линия связи к поселку. На втором этапе специалистами компании был выполнен комплекс работ по монтажу, настройке и включению телекоммуникационного оборудования к сети передачи данных. Затем связисты подвели оптические линии связи непосредственно к домам поселков.

«Сегодня дом может по праву называться современным только тогда, когда в нем есть быстрый интернет. «Ростелеком» одним из первых операторов связи начал осваивать новые рыночные ниши в регионе – подключать поселки и секторы частного домовладения по оптической технологии доступа. Пилотный проект – запуск «оптики» для Ханымея в октябре прошлого года. Такие серьезные телеком-проекты по силам только оператору с развитой инфраструктурой и высоким уровнем технической поддержки, которая в случае возможной аварийной ситуации сможет оперативно решить возникшие вопросы удаленно, – сказал Константин Третьяк, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелеком». – На сегодняшний день возможность подключения по «оптике» в поселках Северянин и Теремки получили жители 280 домохозяйств, а это 100 процентов домов этих населенных пунктов».

Смонтированная оптическая сеть способна обеспечить и другие потребности жителей частных домовладений, и управляющих компаний поселков. Например, абоненты могут организовать беспроводную Wi-Fi-сеть с покрытием по всему дому и на прилегающей территории, подключить интерактивное телевидение. Также существующую инфраструктуру связи можно использовать для построения комплексной системы видеонаблюдения за всей территорией коттеджного поселка.