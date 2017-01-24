Перевозка сотрудников «Татнефть-Самара» — под контролем системы Fort Monitor

Транспортные средства компании «Апопат», осуществляющие вахтовые перевозки сотрудников предприятия «Татнефть-Самара», подключены к программной платформе Fort Monitor. Об этом CNews сообщили в Fort Telecom.

«Татнефть-Самара» — дочернее общество группы «Татнефть». Основная сфера деятельности предприятия — поиск, разведка, бурение и разработка нефтяных, газовых и битумных месторождений, месторождений других полезных ископаемых, пресных и минеральных подземных вод.

Предприятие осуществляет разработку 15 месторождений нефти, на которые ежедневно отправляются работники подразделения. Своевременная и безопасная доставка сотрудников — важная составляющая работы нефтеперерабатывающего предприятия. Для управления перевозками требовалось подключить автопарк перевозчика к системе мониторинга транспорта.

На 31 транспортное средство «Апопат», доставляющее сотрудников к месту работы, установлены навигационные терминалы, данные с которых поступают на программную платформу Fort Monitor. Аппаратно-программный комплекс внедряла компания «Ронас», интегратор систем спутникового мониторинга и тахографии.

Благодаря внедрению системы мониторинга транспорта заказчик полностью контролирует процесс перевозки сотрудников: своевременно получает информацию о местонахождении транспортных средств, времени, затраченном на перевозку, имеет возможность формировать путевые листы и ретранслировать данные в магазин транспортных услуг.