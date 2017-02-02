«Ростелеком» презентовал проект «Уссурийская звезда»

«Ростелеком» объявил о завершении всех этапов строительства по проекту «Уссурийская звезда» в Приморском крае. Как рассказали CNews в компании, новая волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) состоит из трех лучей, которые соединят населенные пункты Уссурийского городского округа оптическими линиями. Общая протяженность линии связи составила 139 км.

«Модернизация телекоммуникационного оборудования и объединение 14 АТС единой магистральной «оптикой» дают возможность жителям в небольших населенных пунктах Приморского края получать телекоммуникационные услуги наряду с крупными городами», – отметил директор Приморского филиала «Ростелекома» Руслан Тулаганов.

Строительство ВОЛС позволило заменить старые медные линии с низкой пропускной способностью до 14 сел Уссурийского района: Утесное, Красный Яр, Борисовка, Пуциловка, Алексее-Никольское, Николо-Львовское, Корсаковка, Баневурово, Каймановка, Кондратеновка, Дубовый Ключ, Горно-Таежное, Раковка, Заречное.

Жители населенных пунктов получили безлимитный интернет. Потребление трафика, например, в селе Красный Яр выросло в 10 раз по сравнению с прошлыми месяцами, от 45 тыс. МБ Мб до 456 тыс. МБ.

«Я очень рада появлению безлимитных тарифов, ведь теперь я могу смотреть ролики на «YouTube». Мое хобби – вышивка, я нахожу новые рисунки, смотрю инструкции по вышиванию и воплощаю их в жизнь. Также очень удобно смотреть погоду», – сказала жительница села Кондратеновка Ольга Гаркун.

Магистральная «оптика» и новое телекоммуникационное оборудование позволят обеспечить население и предприятия Уссурийского городского округа полным комплексом современных услуг связи. Пропускная способность каждого из трех лучей «Уссурийской звезды» составит 10 Гбит/с. Такой канал связи позволяет предоставлять жителям безлимитный доступ в интернет, новые тарифы и услуги. Также существенно возрастет качество местной, междугородней и международной телефонной связи.

Помимо высокоскоростного интернета у жителей появилась возможность подключить «Интерактивное телевидение». В рамках данной услуги предоставляется более 220 каналов в цифровом качестве (из них более 75 – в HD-качестве). Трансляция и прием видеосигнала производится с помощью специальных абонентских ТВ-приставок, благодаря чему качество телевидения не будет зависеть от погодных условий.

Приморский филиал «Ростелеком» входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 г. на базе «Дальсвязи» после присоединения этой компании к «Ростелекому» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».