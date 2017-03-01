Столичные абоненты Tele2 могут звонить в Таджикистан за 36 копеек

Tele2 объявил о запуске совместной акции с Tcell. Как рассказали CNews в компании, с помощью приложения «Чи Гап» абоненты Tele2 Московского региона могут звонить в Таджикистан по низкой цене.

Стоимость минуты звонка на номера мобильного оператора Tcell через приложение «Чи Гап» снижена для абонентов Tele2 вдвое и составляет 36 коп. В отличие от популярных мессенджеров, «Чи Гап» позволяет звонить как на смартфоны, так и на кнопочные мобильные и стационарные телефоны. Для удобства пользователей приложение доступно на трех языках: русском, таджикском и английском.

Чтобы подключить сервис, необходимо скачать приложение «Чи Гап» в Google Play или App Store и пройти регистрацию. Абоненты Tele2 Московского региона смогут воспользоваться выгодным предложением до 24 августа 2017 г.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2, сказал: «В столичном регионе работает и учится большое количество жителей Таджикистана, которым важно всегда оставаться на связи с родными и близкими. Специально для них мы запустили уникальную акцию. В течение полугода звонки домой с Tele2 будут им обходиться вдвое дешевле, чем абонентам других операторов − пользователям «Чи Гап». Уверен, что зарубежные гости столицы сочтут наше новое предложение привлекательным и с его помощью существенно сократят затраты на связь».

Стоимость звонка в Таджикистан без установленного приложения «Чи Гап» составляет 30 рублей за минуту, а с подключенной услугой «Простая география» – 4,5 рубля на номера абонентов Tcell и 10 рублей – на телефоны остальных операторов. Подробное описание акции можно найти на сайте tele2.ru.