Автомобили Ford научатся предупреждать водителей о ямах на дороге

В 2017 г. компания Ford начнет тестирование новой системы, предупреждающей водителя о ямах и выбоинах на дорогах. Специальная карта, отображающая дефекты дорожного полотна в режиме реального времени, будет выводиться на экран бортового компьютера автомобиля. Система покажет расположение ям, уровень их опасности, а также предложит водителю возможные пути объезда, сообщили CNews в Ford.

Инженеры центра исследований и инноваций Ford в Аахене работают над новой технологией, которая, как ожидается, поможет снизить количество аварий из-за дефектов дорожного покрытия, так как водители будут своевременно предупреждены о ямах и выбоинах на дороге. Когда автомобиль приближается к яме, с помощью камер и встроенных датчиков система считывает данные о состоянии дорожного полотна, а затем передает их в виртуальное облако в системе навигации Ford. В этот момент на карте навигатора других владельцев Ford отобразится точка, предупреждающая водителей о выбоине на дороге.

«Виртуальная карта ям сможет моментально информировать водителей о потенциальной угрозе на пути, — рассказал Уве Хоффман, инженер-испытатель подразделения по разработке шасси Ford of Europe. — Автомобили Ford уже оснащаются сенсорами, способными распознавать ямы. Теперь мы хотим вывести эту технологию на качественно новый уровень».

С 2016 г. компания Ford тестирует свои автомобили на испытательном полигоне в Ломмеле, который имитирует худшие дороги в мире. Полигон включает 80 км тестовых дорог с экстремально плохим покрытием, среди которых — участок в 1,9 км из сплошных ям и рытвин.

Адаптация автомобилей к климатическим и дорожным условиям России является важным направлением деятельности R&D-центра Ford Sollers. В частности, в результате модификации подвески Ford Focus дорожный просвет был увеличен и составляет 160 мм. После модификации автомобили прошли многокилометровые тесты в России, доказав, что динамические характеристики и поведение автомобиля на дороге не изменилось, отметили в компании.