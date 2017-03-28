MRV представила обновленные версии транспондеров 100G с поддержкой QSFP28

MRV Communications анонсировала выпуск обновленной версии своих 100G транспондеров OD-TXP100G-Q и OD-TXP100GF-Q. Как рассказали CNews в компании, основное отличие новых модулей от предыдущей версии заключается в использовании в качестве порта доступа интерфейсов QSFP28, что делает возможным использование недорогой оптики. Таким образом решение 100G становится более доступным и экономически выгодным для конечного пользователя.

Как и в предыдущем варианте, транспондеры выполнены в виде модулей, занимающих 1 «длинный» слот в стандартном шасси линейки OptiDriver. Линейный порт представляет собой слот под установку CFP с поддержкой программной настройки длины волны и мощности исходящего сигнала на когерентных 100G интерфейсах. Порт доступа подразумевает установку интерфейсов QSFP28, включая короткие и недорогие SR4.

Как и раньше, решение отличается низким энергопотреблением, малым временем вносимой задержки и высокой плотностью портов (4Х100G в 3RU и 16Х100G в 9RU). Оба модуля поддерживают установку как серой, так и когерентной оптики, и имеют встроенный генератор трафика. Также есть возможность организации схемы резервирования между двумя модулями посредством Y-кабеля в рамках одного шасси.

MRV Communications известна на российском рынке благодаря технологиям в области решений для волоконно-оптических сетей и операторских IP-сетей Ethernet/MPLS. Компания предлагает полный спектр решений для развертывания business access и mobile backhaul сетей для операторов связи на основе коммутаторов OptiSwitch и OptiPacket (OP-X), являющихся платформами с поддержкой множества различных технологий доступа. Линейки FiberDriver и OptiDriver содержат широкий спектр устройств для наиболее эффективного использования оптических кабелей с помощью технологий мультиплексирования CWDM и DWDM на скоростях до 200G на практически неограниченных расстояниях. Системы удаленного присутствия LX Series позволяют управлять любыми устройствами с последовательными интерфейсами, а также датчиками, сенсорами и системами электропитания по защищенным каналам IP-сетей.