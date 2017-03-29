Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в области связи и ИТ

В ходе переговоров Президента РФ Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани состоялось подписание меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области связи и информационных технологий (ИТ) между Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и Министерством связи и информационных технологий Исламской республики Иран. Об этом CNews сообщили в Минкомсвязи России. С российской стороны документ подписал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, с иранской — министр связи и ИТ Ирана Махмуд Ваэзи.

Как отметили в ведомстве, меморандум закрепляет обоюдное намерение России и Ирана вести совместную работу по целому перечню направлений сферы информационно-коммуникационных технологий, которые затрагивают не только отдельные вопросы развития сферы связи и ИТ, но и глобальные направления сотрудничества.

Так, предусмотрено развитие сотрудничества в области информационного общества и телекоммуникаций, широкополосного доступа в интернет, управления интернетом, сетевой безопасности, электронной коммерции и электронного правительства, почтовых услуг, сетей четвертого (4G/LTE) и пятого (5G) поколений и «интернета вещей», международного интернет-соединения, услуг IP-телефонии и развития телекоммуникаций с использованием временного мультиплексирования (TDM), международной передачи данных, координации использования радиочастотного спектра, космической связи.

В рамках соглашения стороны будут также осуществлять сотрудничество в области подготовки кадров в сфере связи и ИТ и содействовать сотрудничеству частного сектора.

Для расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере связи и ИТ стороны договорились проводить совместные мероприятия, обмениваться визитами и делегациями экспертов, информацией и опытом, проводить регулярные встречи министров.

Минкомсвязь России ведет регулярное сотрудничество с представителями Ирана по вопросам связи и ИТ. Так, 14 марта 2017 г. в Минкомсвязи состоялась встреча Николая Никифорова с Махмудом Ваэзи, 18 января 2017 г. состоялись переговоры руководства министерства с заместителем министра связи и ИТ Ирана Мохаммадом Джахроми. В декабре 2016 г. прошли переговоры российских и иранских ИТ-компаний в ходе визита российской делегации в Иран, которую в декабре 2016 г. возглавил замглавы Минкомсвязи России Рашид Исмаилов.