«Орион» по итогам первого квартала 2017 года увеличил показатель ARPU для бюджетного пакета на 13%

Федеральный спутниковый оператор «Орион» представил итоги первого квартала 2017 г. Абонентская база в отчетном периоде достигла 2 978 500 домохозяйств, прирост к концу 2016 г. составил 1%. Активная работа с действующими абонентами обеспечила оператору рост ключевого показателя ARPU (среднего дохода на одного абонента) на 13% для бюджетного пакета и 6% для среднеценового по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщили CNews в ГК «Орион».

Так, средний ARPU оператора за первый квартал 2017 г. составил 104 руб. для бюджетного пакета и 284 руб. для среднеценового.

В продуктовом портфеле компании «Комплекс услуг телевещателям/подъем и производство телеканалов» занимает 24%, услуги DTH — 72%, дистрибуция каналов — 4%.

Общий объем поступлений за первый квартал 2017 г. составил 765,32 млн руб., наибольшую финансовую динамику продемонстрировало b2b-направление «Комплекс услуг телевещателям/подъем и производство телеканалов». Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 23%.

Общий объем реализованной спутниковой емкости увеличился на 2,3% по сравнению с концом 2016 г. и составил 262,25 МГц.

В январе «Орион» подписал новое соглашение на аренду спутниковой емкости на спутнике Intelsat-15 напрямую с компанией Intelsat. Ранее аренда осуществлялась через провайдера — компанию «Русат», срок действия договора с которой истек в марте 2017 г. Новый договор, распространяющийся на весь период жизни спутника, позволил группе зафиксировать расходы по дальнейшему росту спутниковой медиаплатформы, сохранив безопасность вещания.

ГК «Орион» продолжает также развивать направление электронной коммерции. По данным на 1 апреля 2017 г., приложение «Личный Кабинет» скачали более 70 тыс. абонентов, прирост по отношению к концу 2016 г. составил 18%. Количество установок мобильного приложения «Телекарта Онлайн» увеличилось на 24%. За первый квартал 2016 г. его скачали 7 тыс. пользователей, общее число скачиваний достигло 36 тыс., сообщили в компании.

В отчетном периоде «Орион» завершил формирование комплекса OTT-услуг, предоставив абонентам доступ к новому онлайн-сервису «Кинотеатр». Проект реализован в партнерстве с онлайн-кинотеатром ivi.

В марте 2017 г. «Орион» расширил сотрудничество с компанией Viacom International Media Networks, став техническим партнером запуска телеканала Spike на российском рынке. Компания осуществила подъем телеканала на спутник, предоставила ряд технических сервисов, обеспечила доставку сигнала до кабельных операторов, а также трансляцию в пакете «Безлимитный» собственного спутникового телевидения «Телекарта». Spike стал восьмым телеканалом семейства VIMN, обслуживающимся на спутниковой медиаплатформе «Ориона».

Комментируя итоги первого квартала, генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский отметил: «Результаты первого квартала отчетливо дают понять, что темпы подключения новых абонентов сокращаются, и взятый нами курс на развитие текущей абонентской базы оказался верным. Наши основные приоритеты и в дальнейшем будут сфокусированы на повышении доходности существующих абонентских контрактов. Мы увеличиваем привлекательность дополнительных пакетов за счет новых телеканалов, инвестируем в замену оборудования у наших абонентов на более современное. Все это создает им новые возможности для более активного потребления линейки наших услуг. К спутниковой платформе “Ориона” присоединяются новые крупные мейджоры, что формирует почву для дальнейшего укрепления позиций в сегменте DTH и активного развития b2b-направления».