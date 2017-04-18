Онлайн-кинотеатр Okko запустил дополнительный канал продаж контента

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о перезапуске сайта okko.tv. Новая версия станет полноценным каналом продаж фильмов, мультфильмов и сериалов и позволит расширить аудиторию сервиса, сообщили CNews в Okko.

По словам представителей онлайн-кинотеатра, ранее до 90% продаж Okko приходилось на Smart TV и мобильные приложения. «Несмотря на то, что основным драйвером роста платной модели является Smart TV, большой процент просмотра фильмов в онлайн-кинотеатрах приходится именно на веб-платформу. Это подтверждает недавнее исследование Ipsos, — рассказала Наталья Новошинская, директор по маркетингу Okko. — Поэтому мы решили провести своего рода эксперимент и попробовать продавать фильмы не только через наши приложения, но еще и через сайт. Это необычный случай на рынке, поскольку все остальные российские игроки работают на этой платформе и по платной, и по рекламной модели, концентрируя усилия на последней. Долгое время мы делали ставку именно на Smart TV как на самую защищенную от пиратства среду, которая при этом обеспечивает высокое качество контента. Но, учитывая усиление борьбы с пиратством в России и развитие тренда кросс-платформенного потребления контента, мы обновили стратегию развития».

Новая версия сайта Okko создана разработчиками компании без привлечения внешних подрядчиков. Специалисты Okko перенесли полученный при разработке приложений опыт и в работу над веб-версией сайта. Теперь сайт Okko выдержан в едином стиле со Smart TV и мобильными приложениями, стал, по мнению разработчиков, более понятным и удобным с точки зрения интерфейса, появились новые разделы и функции, в том числе подписки.

«До этого момента наш сайт носил информационный характер, и не рассматривался как канал продаж, — отметил технический директор Okko Игорь Соколов. — Теперь же на нем доступны все инструменты и функции, которые есть на других наших платформах. Появился раздел подписок, удобно расположены коллекции фильмов, выделены новинки, понятно, как и где использовать промо-коды».

С помощью нового сайта Okko планирует продавать контент по всем используемым моделям, включая SVOD. Именно это направление сейчас является одним из самых перспективных в России и за рубежом, подчеркнули в онлайн-кинотеатре.

Весь контент Okko на сайте доступен по таким же ценам, как и в приложениях для мобильных телефонов и на Smart TV. Так, новинка будет стоить зрителям от 299 руб., а фильм из библиотеки — от 79 руб.