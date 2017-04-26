«Белтел» завершил первый этап внедрения новой системы IPTV в отеле Radisson Kaliningrad

Компания «Белтел», системный интегратор, завершила первый этап проекта по внедрению новой системы IPTV в отеле Radisson Kaliningrad. Об этом CNews сообщили в «Белтеле».

Отель Radisson Kaliningrad международной гостиничной сети Carlson Rezidor Hotel Group принимает гостей уже шесть лет. В рамках подготовки к размещению болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 г., а также непрерывно стремясь к повышению качества обслуживания гостей, руководство отеля приняло решение о замене системы гостиничного телевидения. Прежняя система уже не отвечала высоким стандартам международной гостиничной сети. Выбор был сделан в пользу решения IPTV Otrum Enterprise, которое используется в отелях Carlson Rezidor во всем мире.

В настоящее время завершен первый этап проекта, в рамках которого часть номерного фонда оснащена системой интерактивного гостиничного телевидения Otrum Enterprise. Помимо телевизионных каналов и общей информации об отеле, постояльцам доступны такие функции, как: просмотр счета, новостная лента. Как результат, администрация отеля получила дополнительный способ донести до гостей информацию о рекламных акциях отеля.

Кроме того, в рамках проекта «Белтел» поставил в отель гостиничные LED-телевизоры LG 49LX761H.

В ближайшем будущем планируется подключить к системе IPTV Otrum остальной номерной фонд отеля Radisson Kaliningrad.