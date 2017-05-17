Китайский интернет-гигант вложился в российского CDN-провайдера

Компания Wangsu Science & Technology Co Ltd (бренды — ChinaNetCenter и Quantil) и резидент ИТ-кластера фонда «Сколково» CDNvideo (портфельная компания фонда «Лидер-инновации», созданного при участии капитала РВК) объявили о подписании договора купли-продажи, в соответствии с которым китайский интернет-гигант приобретает контрольный пакет CDN-провайдера. Сумма сделки не разглашается. Как рассказали CNews в «Сколково», свои доли в компании CDNvideo продали венчурный фонд «Лидер-инновации», находящийся в доверительном управлении компании «Лидер», а также частные инвесторы ранней стадии проекта. Основатели CDNvideo Ярослав Городецкий (CEO) и Сергей Ивленков (CTO) остаются управлять компанией и развивать бизнес в партнерстве с новым стратегическим инвестором в качестве акционеров и операционных руководителей.

«Это первый случай на российском рынке, когда отечественная технологическая компания становится привлекательной для поглощения китайским стратегом, — заявил Ярослав Городецкий, основатель CDNvideo. — У CDNvideo появляется отличная возможность предложить разработанные в России технологии группе компаний ChinaNetCenter, которая работает не только на огромном рынке Китая, но и по всему миру, и является второй по капитализации компанией в мировой отрасли CDN. Слияние с ChinaNetCenter даст значительный синергетический эффект, позволит нам больше инвестировать в разработку и расширить спектр продуктов и услуг, предлагаемых российским клиентам».

«Мы оптимистично настроены в отношении потенциала российского интернет-рынка, а также роста трафика потребляемого контента в будущем. CDNvideo — провайдер услуг сети доставки контента (CDN) с отличной командой, передовыми технологиями, продуктами и сервисом обслуживания. Мы верим, что интеграция опыта ChinaNetCener и CDNvideo поможет компании добиться быстрого роста на рынках России и стран СНГ и способствовать развитию интернет-индустрии», — прокомментировал сделку Кевин Лю, директор по слияниям и поглощениям ChinaNetCenter.

«CDNvideo — это яркий пример хорошо сбалансированной команды, в которой научная экспертиза правильно сочетается с коммерческой. С одной стороны, компания разработала алгоритмы, обеспечивающие высокую конкурентоспособность ее решений в области сетей доставки контента. С другой стороны, команда успешно занимается коммерциализацией своих решений, в том числе участвуя в мероприятиях, деловых встречах и зарубежных бизнес-миссиях, организованных фондом “Сколково”», — отметил Игорь Богачев, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера фонда «Сколково».

«Для нас инвестиция оказалась неожиданно короткой по времени пребывания участниками компании. По нашему глубокому убеждению потенциал роста стоимости компании далеко не исчерпан, однако мы сочли предложение стратега интересным для наших инвесторов, доходность инвестиции приемлемой и решили повысить ликвидность фонда, — рассказал Константин Надененко, директор по венчурным инвестициям компании «Лидер». — Отдельного упоминания и уважения заслуживает опыт общения с коллегами из Китая. Надеемся, что сделок в хай-теке с партнерами из Китая в нашей стране будет все больше».