МТС запустила сеть 4G для жителей Заполярного, Териберки, Зеленоборского и Варзуги

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о запуске сети 4G стандарта LTE-1800 еще в четырех удаленных населенных пунктах Кольского полуострова — Заполярном, Териберке, Зеленоборском и Варзуге, где в совокупности проживает более 18 тыс. человек. Об этом говорится в заявлении МТС, поступившем в редакцию CNews.

«За последние два года мы провели огромную работу по расширению покрытия сети “четвертого поколения”. Теперь 4G-интернет приходит и в самые удаленные уголки Заполярья. Уверен, наш труд оценят не только жители этих поселков, но и заядлые рыбаки, да и просто любители нашей суровой, но прекрасной северной природы», — заявил технический директор филиала МТС в Мурманской области Сергей Евдокимов.

Использование диапазона частот 1800 МГц, за счет большего радиуса действия базовой станции LTE-1800, позволяет разворачивать сети 4G в короткие сроки, потому что для покрытия территории требуется меньшее число базовых станций. При этом сигнал LTE-1800 лучше проникает в закрытые помещения, за счет чего повышается качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах и других городских постройках, отметили в компании. Стандарт LTE-1800 при этом поддерживает подавляющее большинство моделей LTE-гаджетов.

Развитие сетей LTE МТС в Мурманской области

В середине 2014 г. высокоскоростной мобильный интернет МТС стал доступен жителям Североморска. В сентябре того же года сеть 4G «охватила» все районы столицы Заполярья — Мурманска, а в декабре 2014 г. — город Апатиты. В 2015 г. МТС запустила сеть 4G в Мончегорске, Кировске и Кандалакше, а в прошлом году сеть «четвертого поколения» впервые появилась в Оленегорске, Гаджиево, Снежногорске, Полярном, Заозерске, Умбе, Полярных Зорях, Ковдоре, Алакуртти, ЗАТО Видяево, Мурмашах, Печенге, охватила Колу и поселки Росляково, Минькино, Североморск-2, Оленегорск-2. Благодаря внедрению LTE-1800 расширено покрытие в тех городах, где сеть 4G была запущена ранее: в Мурманске, Североморске, Мончегорске, Кировске и Кандалакше. Сегодня пользоваться 4G-интернетом МТС на скорости до 75 Мбит/с могут свыше 620 тыс. жителей региона.

Сети LTE-Advanced

В июне 2016 г. МТС объявила о внедрении в Мурманске технологии LTE-Advanced, которая позволила вдвое повысить пиковые скорости в сети «четвертого поколения», доведя это значение до 150 Мбит/с. Запуск агрегированных частот в рамках LTE-Advanced позволяет МТС гибко заниматься рефармингом, постепенно перераспределяя частотный ресурс в зависимости от соотношения спроса на голосовой трафик и на услуги передачи данных. Удвоенные скорости в сетях 4G доступны также жителям Североморска, Кировска, Гаджиево и Колы.