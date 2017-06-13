ZTE завершила полевые испытания 5G mMTC в Китае

ZTE Corporation объявила о завершении полевых испытаний mMTC во второй фазе испытаний 5G в Китае. Результаты испытаний показали, что количество подключенных терминалов было увеличено почти на 600%, достигнув эквивалентной плотности в 10 миллионов соединений. Это свидетельствует о значительном прорыве на пути к будущему интернету всего (IoE).

ZTE использует технологию многопользовательского совместного доступа (MUSA) для значительного увеличения количества подключений, обеспечивая эффективную поддержку сценариев, предполагающих массовые соединения с низким энергопотреблением. Внедряя короткие расширенные коды в сложное поле, технология MUSA, предложенная ZTE, является единственным в отрасли решением многопользовательского доступа, которое в условиях высокой загруженности способствует увеличению количества соединений в три-шесть раз.

Технология исключает необходимость планирования ресурсов и упрощает синхронизацию и управление мощностью. В дополнение к этому, технология использует усовершенствованную последовательность широкополосного спектра и технологию SIC, упрощает внедрение терминалов и снижает потребление энергии.

Испытания являются крупнейшей в мире региональной площадкой по проведению тестирования технологии 5G, в 2017 году китайские испытания 5G уже перешли во вторую фазу – стадию проверки технического решения. Городами для проведения испытаний были выбраны Хуайжоу и Пекин, где такие условия, как 5G NR @ Sub-6GHz, 5G NR @ mmWave, массовые межмашинные соединения (mMTC) и сверхнадежная связь с низкой задержкой (uRLLC), полностью доступны и удовлетворяют всем требованиям испытаний и исследований, необходимых для крупномасштабного коммерческого внедрения 5G в будущем.

Тестирование mMTC является важной частью второй фазы испытаний 5G в Китае. Используя запатентованный дизайн структуры фреймов и технологию MUSA, ZTE достигла лидирующих позиций в отрасли. Компания провела демонстрацию технологии для дальнейшего продвижения 5G в сценариях, требующих массовых соединений и низкого энергопотребления.

В предстоящую эру 5G массовые соединения и большие данные призваны стать ключевыми тенденциями, а Интернет вещей (IoT) будет основной движущей силой развития 5G. В будущем миллиарды мобильных терминалов будут интегрированы в такие области, как робототехника, искусственный интеллект (AI) и автономные автомобили. mMTC является одним из трех основных сценариев применения, признанных Международным союзом телекоммуникаций (МСЭ-R). Это один из ключевых показателей эффективности сетей 5G, который должен достигать плотности в 1 млн соединений на квадратный километр.

Массовые соединения являются серьезной задачей для сетей 5G. В традиционной мобильной сети, если оказание услуги инициирует использование большого количества терминалов, потребляются огромные ресурсы планирования и электроэнергия. Решение этих проблем стало основной предпосылкой для поддержки сценариев с массовыми соединениями.

Компания ZTE, как один из главных членов группы по продвижению IMT-2020 (5G) в Китае, берет на себя инициативу по выполнению ряда ключевых задач в области технических исследований и разработки продуктов, что обеспечивает лидерство компании в исследованиях и стандартизации ряда ключевых технологий 5G.

После завершения первой фазы научно-исследовательских испытаний технологии 5G в Китае ZTE в полной мере мобилизовала свои ресурсы для второй фазы. Используя новейший IT-модуль базовой станции (BBU), 5G многодиапазонный активный антенный блок (AAU) и новые технологии радиоинтерфейса (NR), ZTE развернула эксплуатационные тесты для удовлетворения ключевых требований к производительности в типичных сценариях применения: в условиях высокой спектральной эффективности, большой плотности соединения, высокой надежности и при низких задержках воздушных интерфейсов.

Испытания также способствуют коммерциализации продуктов 5G и облегчают проверку технического решения перед началом крупномасштабного коммерческого использования 5G, закладывая прочную основу для коммерческой доступности 5G в Китае к 2020 году.