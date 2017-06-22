ТТК расширяет географию интерактивного ТВ

ТТК объявила о расширении географии услуги интерактивного телевидения до 50 городов. С мая 2017 года услуга доступна в 32 городах России. Теперь пакеты каналов в высоком качестве с функциями перемотки и паузы, а так же просмотра уже завершившихся программ доступны абонентам оператора в Комсомольске-на-Амуре, Рыбинске, Инте, Усинске, Печоре, Ачинске, Зеленогорске, Бородино, Заозерном, Усолье-Сибирском, Лесосибирске, Оренбурге, Тобольске, Смоленске, Россоши, Лисках, Десногорске и Южно-Сахалинске. Для подключения необходимо приобрести ТВ-приставку: единовременно или в рассрочку.

Пакет «Социальный» интерактивного ТВ, включающий 59 каналов, можно бесплатно подключить после приобретения приставки. Помимо основного мультиплекса в нем доступны новостные, познавательные, развлекательные, музыкальные каналы. Для тех, кто хочет получить дополнительный набор каналов, ТТК предлагает пакеты «Базовый» (90 каналов) и «Расширенный» (101 канал).

Помимо основных ТВ пакетов, абоненты могут подключить специальные тематические пакеты. Пакет «Amedia Premium HD» содержит два канала с самыми популярными фильмами и сериалами, которые доступны сразу после премьеры. Для абонентов ТТК пакет «Amedia Premium HD» доступен по цене 100 руб. в месяц.

«Спорт» - это прямые трансляции мировых чемпионатов, новости, короткие информационные передачи и дайджесты, мастер-классы игроков в стандартном и HD качестве на телеканалах «КХЛ HD», «Матч! Игра HD», «Матч! Арена HD», «Матч! Боец», «Бокс ТВ» и «Футбол». «Детский» содержит шесть увлекательных телеканалов для развития и развлечения маленьких зрителей: «Малыш», «Ginger HD», «Gulli Girl», «Мультимания», «В гостях у сказки» и «О!». Пакет «Для взрослых» включает каналы: «Ночной клуб» и другие.

Функционал «Интерактивного ТВ» вскоре пополнится новыми сервисами. Уже в ближайшее время ТТК предложит абонентам широкий каталог фильмов, кино и мультипликации от ведущих студий по подписке. До конца года появится возможность аренды единицы контента до 48 часов. «Интерактивное ТВ» от ТТК станет доступно на различных устройствах и для клиентов других операторов. Также будет запущена услуга «Мультискрин», которая объединит все экраны пользователя в единую систему.